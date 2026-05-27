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EHC OltenTransfer-News

Der EHCO verpflichtet Mattheo Reinhard

27. Mai 20261 Mins read15
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Olten. (PM EHCO) Der 21-jährige Stürmer hat in Olten einen Einjahresvertrag unterschrieben.

Mattheo Reinhard wechselt vom EHC Biel zum EHC Olten: Der Center, der in den letzten Playoffs als Leihspieler beim EHCO überzeugen konnte, wird fixer Bestandteil des Teams von Headcoach Christian Wohlwend. Reinhard hat einen Vertrag für die Saison 2026/27 unterzeichnet, nachdem er mit Olten als noch vertragsloser Spieler bereits ins Sommertraining gestartet war. Die letzte Regular Season hatte der 21-Jährige als Leihspieler bei Bellinzona absolviert, wo ihm in 44 Spielen 21 Punkte gelangen.

«Ich fühlte mich beim EHCO sofort zuhause und freue mich enorm, mich nun ganz auf Olten konzentrieren zu können», sagt Mattheo Reinhard. Auch auf dem Eis hatte er seine Rolle in den letzten Playoffs schnell gefunden. Mit seinem Tempo und seiner Übersicht war der Linksausleger eine Bereicherung für das Oltner Offensivspiel, das er schon in der Saison 2024/25 leihweise verstärkt hatte.

Ausgebildet wurde der gebürtige Seeländer beim SC Bern und dem EHC Biel, sein grosses Talent konnte er auch in zahlreichen Einsätzen für Junioren-Nationalmannschaften unter Beweis stellen. Ab sofort gilt sein Fokus ganz dem EHCO, bei dem er auch in der kommenden Saison mit der Nummer 12 auflaufen wird.

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