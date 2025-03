Der EHC will FÃ¼hrung ausbauen / Montandon bleibt bis 2027

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel, Sieger der Regular Season in der Sky Swiss League, befindet sich in den Playoffs weiterhin auf Kurs.

Nach der letztlich souveränen Qualifikation für die Halbfinals führt das Team von Headcoach Eric Himelfarb nach drei umkämpften und spannenden Partien gegen den EHC Olten mit 2:1-Siegen und tritt an diesem Freitagabend, 7. März, zum vierten Spiel auswärts in Olten an. Der EHC Basel setzt alles daran, in Olten zu siegen und dann am kommenden Sonntag in Basel zum ersten Matchpuck zu kommen.

Die fünfte Partie im Rahmen dieser Playoff-Halbfinal-Serie steigt auf jeden Fall am kommenden Sonntag, 9. März, in Basel (17:00 Uhr, St. Jakob-Arena). Der Vorverkauf ist eröffnet (www.ehcbasel.ch). Allfällige weitere Spiele wären dann am kommenden Dienstag, 11. März, sowie Ende nächster Woche (Spielplan nachfolgend).

Derweil laufen die Planungen für die kommende Saison weiterhin auf Hochtouren. So konnte dieser Tage der Vertrag mit dem Schweizer Verteidiger Romain Montandon (21) vorzeitig um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2026/27 verlängert werden. Montandon war erst vor wenigen Wochen (rund eine Woche vor dem Start in die Playoffs) vom Swiss League-Schlusslicht Bellinzona Snakes zum EHC Basel gestossen.

Montandon war in dieser Saison Captain der Tessiner, sorgt seit seinem Wechsel ans Rheinknie mit seiner Physis (194cm und 98kg) in der Basler Defensive für zusätzliche Stabilität und verfügt auch über bemerkenswerte offensive Qualitäten. Der EHC Basel freut sich und heisst Romain Montandon für die kommenden zwei Saisons herzlich willkommen.

Spielplan Playoff-Halbfinals 2025 (Gegner: EHC Olten, nach drei Partien steht es in der Serie 2:1 für den EHC Basel)

Spiel 4: Freitag, 7. März 2025, 19:45 Uhr, in Olten

Spiel 5: Sonntag, 9. März 2025, 17:00 Uhr, in Basel

Evt. Spiel 6: Dienstag, 11. März 2025, 19:45 Uhr, in Olten

Evt. Spiel 7: Freitag, 14. März 2025, 19:45 Uhr, in Basel

Heimspiele Finalserie Playoffs 2025 (falls Gewinn ½-Finale)

Spiel 1: Sonntag, 16. März 2025, 12:30 Uhr

Spiel 3: Freitag, 21. März 2025, 19:45 Uhr

(evt.) Spiel 5: Dienstag, 25. März 2025, 19:45 Uhr

(evt.) Spiel 7: Samstag, 29. März 2025, 17:30 Uhr

