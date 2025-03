Der EHC Visp krÃ¶nt sich zum Schweizer Meister 2025 in der Sky Swiss League

Zürich. (PM SIHF) Der EHC Visp gewinnt das Playoff-Finale der Sky Swiss League gegen den EHC Basel mit 4:1-Siegen und sichert sich damit die Option auf den Aufstieg in die National League.

Nachdem der EHC Visp im Viertelfinale das Walliser Derby gegen den HC Sierre mit 4:1 gewann und im Halbfinale den HC Thurgau souverän mit 4:0 ausschaltete, krönte das Team von Head Coach Heinz Ehlers seine starke Playoff-Kampagne mit einem Überraschungscoup gegen den EHC Basel, den Tabellenersten der Regular Season.

Obwohl die Visper mit einer Auswärtsniederlage in die Serie starteten, reagierten sie stark und gewannen in der Folge vier Mal in Serie. Heute Abend nutzten die Walliser gleich den ersten Matchpuck und reüssierten in Basel vor 4087 Zuschauern nach 0:2-Rückstand mit 4:3.

Mit nur 1.5 Gegentoren pro Spiel und einer herausragenden Fangquote von 95.23 Prozent erwies sich Torhüter Robin Meyer in den Playoffs als verlässlicher Rückhalt. Doch der EHC Visp überzeugte nicht nur defensiv: Mit insgesamt 12 Treffern stellten sie das beste Powerplay in den Playoffs und verteilten die Offensivlast auf mehrere Schultern – allen voran Adam Brodecki (14 Scorerpunkte), Jacob Nilsson (10) und Daniel Eigenmann (10).

Seit dem Aufstieg in die zweithöchste Schweizer Spielklasse im Jahr 1999 sicherte sich der EHC Visp bereits drei Meistertitel (1960, 2011, 2014) – und krönte sich nun zum vierten Mal. Zudem feierte der Club 1962 seinen bislang einzigen Schweizer Meistertitel in der NLA.

Dank dem Finalerfolg hat der aufstiegsberechtigte EHC Visp nun die Möglichkeit, in der Ligaqualifikation gegen den HC Ajoie um den Aufstieg in die National League zu spielen.

Die Final-Resultate in der Übersicht

• 25. März 2025: EHC Basel – EHC Visp 3:4

• 23. März 2025: EHC Visp – EHC Basel 3:2

• 21. März 2025: EHC Basel – EHC Visp 1:3

• 18. März 2025: EHC Visp – EHC Basel 1:0

• 16. März 2025: EHC Basel – EHC Visp 3:1

Die Swiss Ice Hockey Federation gratuliert dem EHC Visp von ganzem Herzen zum Gewinn der Meisterschaft 2024/2025 in der Sky Swiss League!

