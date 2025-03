Der EHC Seewen ist Schweizer Meister der MyHockey League

Zürich. (PM SIHF) Dem EHC Seewen gelingt ein Coup in der MyHockey League! Die Schwyzer bezwingen den EHC Arosa, der bereits als Aufsteiger in die Sky Swiss League feststand, in der Serie mit 3:0.

Nachdem der EHC Seewen im Vorjahr im Finale noch am EHC Chur scheiterte, wurde der Tabellenzweite der Regular Season in diesem Jahr seiner Rolle als Mitfavorit gerecht und bezwang den EHC Arosa in drei attraktiven Partien.

Sowohl im heimischen Zingel als auch auswärts in Arosa siegte das Team von Head Coach Raphael Zahner mit 3:2, ehe es vor heimischem Anhang den ersten Matchpuck nutzte und sich dank Toren von Adrian Steiner, Fabio Langenegger, Livio Langenegger und Aron Welter gleich mit 4:0 durchsetzte. Durch den 3:0-Seriensieg haben die Seewner damit sämtliche Playoff-Serien mit einem «Sweep» für sich entschieden. Das ist historisch und hat es seit der Gründung der damaligen MySports League und der heutigen MyHockey League noch nie gegeben!

Über die ganze Saison hinweg überzeugte der EHC Seewen mit einem starken Kollektiv und konnte sich auf die Scorerqualitäten von verschiedenen Akteuren wie Mika Burkhalter oder Livio Langenegger in der Regular Season sowie Aron Welter und Niklas Maurenbrecher in den Playoffs verlassen. Wichtige Puzzleteile in Seewens Meisterkader waren auch die beiden Torhüter Jay-Finn Kobler sowie Christian Schön, die sich abwechselten und Höchstleistungen zeigten.

Acht Jahre nach dem Aufstieg in die damals neu gegründete MySports League feiern die Schwyzer damit den grössten Triumph ihrer 74-jährigen Vereinsgeschichte und holen sich den Meistertitel 2025 in der höchsten Schweizer Amateurliga.

Die Final-Resultate in der Übersicht

• 25. März 2025: EHC Seewen – EHC Arosa 4:0

• 22. März 2025: EHC Arosa – EHC Seewen 2:3

• 20. März 2025: EHC Seewen – EHC Arosa 3:2

Die Swiss Ice Hockey Federation gratuliert dem EHC Seewen ganz herzlich zu diesem Exploit und dem Meistertitel in der MyHockey League.

