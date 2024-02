Der EHC Olten verpflichtet Sebastian Selin

Olten. (PM EHCO) Der schwedische Stürmer Sebastian Selin stösst für den Rest der Saison 2023/24 zum EHC Olten. Ausserdem hat der EHCO für Goalie...

Olten. (PM EHCO) Der schwedische Stürmer Sebastian Selin stösst für den Rest der Saison 2023/24 zum EHC Olten. Ausserdem hat der EHCO für Goalie Gianluca Zaetta eine Lizenz gelöst.

Der EHC Olten hat für die Playoffs einen vierten Ausländer verpflichtet. Der schwedische Stürmer Sebastian Selin wechselt per sofort zu den Powermäusen. Der bald 32-jährige Selin stösst vom HC Fassa aus der Alps Hockey League in die Dreitannenstadt.

Bei Fassa war Selin in der aktuellen Saison mit 62 Skorerpunkten in 35 Spielen der mit Abstand beste Scorer des Teams. Vor seinem Engagement im Südtirol war Selin eine Saison lang in Norwegen tätig. Davor spielte er während acht Jahren für drei verschiedene Clubs in der zweithöchsten schwedischen Liga.

Selin ist am Mittwochabend in Olten angekommen und steigt heute Donnerstag ins Training ein. Er wird beim EHC Olten die Rückennummer 40 tragen.

Zudem hat der EHC Olten für Torhüter Gianluca Zaetta eine Lizenz gelöst. Zaetta spielte bereits in der vergangenen Saison einige Spiele für den EHC Olten. In der aktuellen Spielzeit war der 24-jährige Zaetta während einigen Monaten vereinslos, ehe er sich Anfang Jahr wieder dem EHCO anschloss und seither mit den Powermäusen mittrainiert.