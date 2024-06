Der EHC Olten verpflichtet Jeffrey Meier

Olten. (PM EHC) Der EHC Olten hat für die Saison 2024/25 Torhüter Jeffrey Meier verpflichtet. Der 26-Jährige wechselt aus der Organisation der ZSC Lions...

Der 26-Jährige wechselt aus der Organisation der ZSC Lions in die Dreitannenstadt und wird zusammen mit Lucas Rötheli das Goalie-Duo der Powermäuse bilden.

Jeffrey Meier hat seine Ausbildung in den Nachwuchsabteilungen der ZSC Lions sowie der Rapperswil-Jona Lakers absolviert und spielte in der Saison 2018/19 erstmals in der Swiss League für die GCK Lions.

Der 26-jährige Zürcher bewies in den Folgejahren, dass er zu den besten Torhütern der zweithöchsten Liga gehört. In der Saison 2023/24 kam Meier zu ersten Einsätzen in der National League mit den ZSC Lions sowie dem HC Fribourg-Gottéron.

Meier hat bereits Teile der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 mit dem EHC Olten absolviert hat und wird in der kommenden Saison zusammen mit Lucas Rötheli das Goalieduo der Powermäuse bilden. Meier hat beim EHC Olten einen Vertrag für eine Saison unterschrieben.