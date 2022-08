Der EHC Olten verpflichtet Ex-Adler Sean Collins

Olten. (PM EHC) Der EHC Olten hat die zweite Import-Position mit Sean Collins besetzt. Der Center aus Kanada wechselt aus der höchsten finnischen Liga...

Olten. (PM EHC) Der EHC Olten hat die zweite Import-Position mit Sean Collins besetzt. Der Center aus Kanada wechselt aus der höchsten finnischen Liga in die Dreitannenstadt.

Sean Collins wird zusammen mit Garry Nunn das Ausländer-Duo des EHC Olten in der Saison 2022/23 bilden. Der 33-jährige Collins hat beim EHCO einen Vertrag für eine Saison unterschrieben.

Collins bestritt bis 2016 21 Spiele in der NHL, war aber zur Hauptsache in der AHL engagiert, wo er in 307 Spielen auf 157 Skorerpunkte kam. Danach wechselte Collins in die KHL zu den Kunlun Red Stars. In insgesamt fünf Jahren in der russisch geprägten Liga bestritt Collins für Kunlun und Sotchi insgesamt 269 Partien.

Die beiden letzten Jahre spielte Collins, der mit einer Körpergrösse von 191 cm ideale Masse mitbringt, für die Adler Mannheim in der DEL und für Hämeenlinnan PK in der höchsten finnischen Liga. Collins wird voraussichtlich gegen Ende Woche in Olten eintreffen und ins Training des Teams von Headcoach Lars Leuenberger einsteigen.

EHCO-Sportchef Marc Grieder: «Sean Collins ist ein Mann mit viel Erfahrung. Er spielt immer mit vollem Einsatz, ist sehr mannschaftsdienlich und kann auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Sean ist ein physisch starker Zweiweg-Center, offensiv und defensiv verlässlich, und entspricht damit dem von uns gesuchten Profil.»