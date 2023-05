Der EHC Olten verpflichtet Éric Faille

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten hat die erste Import-Position für die kommende Saison besetzt. Der kanadische Stürmer Éric Faille wechselt vom EHC Kloten...

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten hat die erste Import-Position für die kommende Saison besetzt. Der kanadische Stürmer Éric Faille wechselt vom EHC Kloten für zwei Jahre in die Dreitannenstadt.

Éric Faille hat die letzten vier Jahre beim EHC Kloten gespielt und mit den Flughafenstädtern in der Saison 2021/22 den Aufstieg in die National League geschafft. In der Aufstiegssaison war Faille mit 94 Punkten in 63 Spielen Topscorer der gesamten Swiss League.

In seinen drei Jahren in der Swiss League kam Faille insgesamt auf 245 Scorerpunkte in 171 Spielen. Letzte Saison zeigte Faille als Stammspieler bei Kloten auch in der National League regelmässig starke Leistungen.

Vor seinem Engagement in Kloten war Faille in der Slowakei tätig. Dort avancierte er in der Saison 2018/19 bei Banska Bystrica ebenfalls zum Topscorer der Liga. Faille hat in Olten einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.

EHCO-Sportchef Marc Grieder arbeitet derzeit mit Hochdruck an der Besetzung der zweiten Import-Position. Auch im Bereich der Schweizer Spieler werden diverse Personalien zur Komplettierung des Kaders geprüft.

