Der EHC Olten verpflichtet David Moser

Olten. (PM EHC) Der EHC Olten hat Verteidiger David Moser mit einem Vertrag für die Saison 2024/25 ausgestattet.

Der Junioren-Internationale wechselt vom EHC Biel in die Dreitannenstadt.

David Moser hat bereits in der Saison 2023/24 mittels B-Lizenz 30 Spiele für den EHC Olten absolviert. Nun wechselt der 19-jährige Verteidiger mit einem Einjahresvertrag fix ins Kleinholz.

Moser hat sämtliche Nachwuchsstufen beim EHC Biel durchlaufen und war sowohl in der U17 wie auch in der U20 jeweils Captain des Elit-Teams. Überdies schaffte Moser in sämtlichen Altersstufen den Sprung in die Junioren-Nationalmannschaften.