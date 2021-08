Der EHC Olten verpflichtet Adam Hasani

Olten. (PM EHCO) Der EHCO verstärkt sich für die kommende Saison mit Adam Hasani. Der 32-jährige Stürmer stösst nach erfolgreichem Tryout von La Chaux-de-Fonds...

Der 32-jährige Stürmer stösst nach erfolgreichem Tryout von La Chaux-de-Fonds zum EHC Olten.

Adam Hasani bringt viel Routine und Torgefahr mit in die Reihen der Dreitannenstädter. Der Flügel bestritt in seiner Karriere über 300 Spiele in der National League (101 Skorerpunkte) und 283 Partien in der Swiss League (202 Skorerpunkte).

In den letzten drei Jahren spielte Hasani für den HC La Chaux-de-Fonds, die letzten beiden Saisons amtete er als Captain der Neuenburger. Davor war er auch beim Genève-Servette HC, dem EHC Kloten und dem HC Fribourg-Gottéron engagiert.

Hasani trainierte bereits in den vergangenen drei Wochen mit dem EHCO mit, kam in vier Testspielen zum Einsatz und realisierte dabei drei Skorerpunkte. Der EHC Olten freut sich, dass Hasani nach diesem erfolgreichen Tryout nun definitiv in Olten unterschrieben hat.