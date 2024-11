Der EHC Olten trennt sich von Gary Sheehan

Olten. (PM EHC) Nach eingehender Analyse der sportlichen Situation hat der Verwaltungsrat des EHC Olten entschieden, die Zusammenarbeit mit Headcoach und Sportchef Gary Sheehan...

Olten. (PM EHC) Nach eingehender Analyse der sportlichen Situation hat der Verwaltungsrat des EHC Olten entschieden, die Zusammenarbeit mit Headcoach und Sportchef Gary Sheehan per sofort zu beenden. Als neuer Cheftrainer übernimmt Christian Wohlwend.

Der EHC Olten reagiert auf den schlechten Saisonstart: Nach bloss 7 Siegen in 17 Partien (Rang 8) und einer zunehmend negativen Entwicklung der Mannschaft ist der Verwaltungsrat der EHC Olten AG zum Schluss gekommen, auf der Position des Headcoach einen Wechsel vorzunehmen. Gary Sheehan, der auch als Sportchef amtet, wird von seinen Ämtern per sofort freigestellt. Der Verwaltungsrat bedauert diese Entwicklung, erachtet diesen Schritt nach eingehenden Analysen der sportlichen Situation aber als zwingend, um die Basis für einen Turnaround zu legen. Der EHC Olten bedankt sich herzlich bei Gary Sheehan für sein grosses Engagement als Trainer und zuletzt auch als Sportchef und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Sheehans Nachfolger als EHCO-Cheftrainer heisst Christian Wohlwend. Mit dem 47-jährigen Bündner kann der EHC Olten einen Coach verpflichten, der bestens ins gesuchte Profil passt. Das haben die intensiven Gespräche bestätigt, die die beiden Parteien seit Beginn der aktuellen Nationalmannschaftspause geführt haben. Thomas Roost, Delegierter Sport im Verwaltungsrat: «Christian Wohlwend ist ein charismatischer Coach, der nicht nur viel Wert auf die Förderung seiner Spieler legt, sondern auch sich selbst stets weiterentwickelt. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft mit seinem Verständnis von modernem Tempohockey weiterbringen wird».

Wohlwend selbst sieht viel Potenzial beim EHC Olten: «Ich bin von den Qualitäten dieser Mannschaft überzeugt und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Einige Spieler wie auch den Assistenztrainer kenne ich aus früheren Zeiten – ich sehe beim EHCO eine Ausgangslage, bei der ich mich als leidenschaftlicher und beharrlicher Trainer ideal einbringen kann.»

Christian Wohlwend war zuletzt beim HC Ajoie in der National League engagiert, nachdem er in früheren Trainerstationen unter anderem den HC Davos und die U20-Nationalmannschaft gecoacht hatte. Beim EHC Olten hat er einen Vertrag bis Ende der Saison 2026/27 unterschrieben. Er wird morgen Donnerstag erstmals das Training der 1. Mannschaft leiten, sein Debüt an der Bande folgt am kommenden Samstag in Basel. Assistenztrainer bleibt Roman Schaufelberger.

Die Aufgaben des Sportchefs verantwortet künftig Thomas Roost. Roost ist im Verwaltungsrat für das Ressort Sport zuständig und verfügt über ein umfangreiches Netzwerk und grosses analytisches Eishockey-Verständnis, ebenso wie jahrelange Erfahrung als Personalchef. Er wird als VR-Delegierter mit einem Mandat ausgestattet. Daneben bleibt er freiberuflich als NHL-Scout tätig.

Der Verwaltungsrat der EHC Olten AG hat überdies entschieden, das aktuelle Aufstiegsgesuch für die National League zurückzuziehen und seinen Fokus auf die langfristige Stärkung und Ausrichtung des Clubs zu richten. Entsprechend führt der VR seine Analyse der aktuellen Situation auch auf übergeordneter Clubebene weiter. Die entsprechenden Resultate dieser Analyse werden zu gegebener Zeit kommuniziert.

