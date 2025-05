Olten. (PM EHC) Der EHC Olten bekennt sich zu seinen sportlichen Ambitionen als eigenständiger Traditionsclub und will mit verschiedenen Massnahmen seine Wurzeln stärken.

Der Verwaltungsrat hat heute vor Fans und Partnern die Strategie 2030 präsentiert – und mit ihr auch einige Neuerungen rund um den Club.

13.05.2025 – Der EHC Olten lanciert ein neues Kapitel seiner traditionsreichen Geschichte – mit einer neuen Strategie und der Entschlossenheit, diesen Weg konsequent und kontinuierlich zu gehen. Sportlich bekennt sich der EHCO zu seinem Anspruch als Spitzenteam der Sky Swiss League und verfolgt das Ziel, sich mit einem gezielten Aufbau zu einem Titelanwärter zu entwickeln, der sein Potenzial ganz entfalten kann. Gleichzeitig legt die Strategie fest, dass der Club sein aktuell strukturelles Defizit innert drei Saisons schrittweise ausgleicht und seine regionalen Wurzeln stärkt.

Diese Leitlinien prägen künftig die strategische und operative Ausrichtung des EHCO, die der Verwaltungsrat heute vor seinen Fans und Partnern im Lokal «Magazin» in Olten präsentiert hat. «Wir sind überzeugt, dass wir so die positive Energie, die in den letzten Playoffs entstanden ist, mitnehmen können und den EHC Olten zusammen mit allen Fans und Partnern als Ganzes voranbringen können», sagte Präsident Marc Thommen.

Neue Unterstützung in Marketing und Finanzen

Der Club hat eine sportlich bewegte Dekade hinter sich: Seit dem knapp verlorenen Playoff-Final 2015 gegen die SCL Tigers erreichte Olten drei weitere Male das Final, konnte den ersehnten Titel jedoch nicht erringen. Parallel dazu führten rückläufige Einnahmen zu wirtschaftlichen Herausforderungen und offenen Fragen zur künftigen Ausrichtung.

Nun blickt der EHCO nach vorne: Mit einer stabilisierten Kostenstruktur, einer breiten regionalen Verankerung sowie gezielten Investitionen in Marketing und Sponsoring will sich der Club wirtschaftlich konsolidieren und etwas Nachhaltiges aufbauen. Dabei kann der EHCO neu auf viel Erfahrung und Expertise zählen: Christian Roth, der wie bereits kommuniziert am 1. Juli als neuer CEO startet, bringt viel Marketing-Knowhow mit. Zudem freut sich der EHCO, ab sofort im Sponsoring auf die Unterstützung von Peter Rötheli zu zählen. Der frühere langjährige EHCO-CEO ist heute mit einer eigenen Sportvermarktungsagentur tätig und engagiert sich mit dieser neu in einem Teilzeit-Mandat.

Für den Bereich Finanzen, der sich strikt am neuen Businessplan orientiert, konnte ebenfalls ein neuer lokaler Partner gefunden werden: BDO Olten konnte als neuen Finanzparter und Sponsor des EHC Olten gewonnen werden und wird die Finanzbuchhaltung übernehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit dem Team von Julian Theus und danken dem bisherigen Partner CV Treuhand AG aus Solothurn und insbesondere Sandra Ducommun für die geleisteten Dienste.

Florian Schmuckli bleibt dem EHCO treu

Der EHC Olten bleibt auf dem Eis seiner Tradition treu und steht für ein vorwärtsgerichtetes, temporeiches und kämpferisches Eishockey, das in der DNA des Clubs aus der Eisenbahnerstadt verwurzelt ist. Sportchef Thomas Roost hat das Kader für die kommende Saison entsprechend dieser Philosophie zusammengestellt und wird es mit Blick auf die Zukunft gezielt weiterentwickeln. Unterstützung erhält er dabei vom bisherigen Captain des EHCO: Florian Schmuckli wird sich auch nach seinem Rücktritt als Profispieler für den EHCO engagieren und neben seinem neuen Job in der Privatwirtschaft Sportchef Thomas Roost assistieren und gleichzeitig von ihm lernen. Der EHC Olten freut sich, mit Florian Schmuckli eine starke Persönlichkeit und eine Identifikationsfigur der letzten Jahren weiter an den Club zu binden. Sportchef Thomas Roost: «Ich bin sicher, dass beide Seiten von dieser Konstellation profitieren werden.»

Die Powermouse verabschiedet sich

Der EHC Olten möchte seine Wurzeln in der Dreitannenstadt bewusst stärken und zugleich offen für neue Wege sein. Im Zuge dieser Neuausrichtung verabschiedet sich der Club von der Powermouse, die seit 1993 als Clublogo diente und eine Ära geprägt hat. Damals, im Jahr der Einführung, stieg der EHCO aus der NLA ab und wartet seither auf einen Titelgewinn. Mit dem nun eingeschlagenen neuen Kapitel verabschiedet sich der Verein von der grauen Maus und setzt auf einen schrittweisen Markenwandel, der voraussichtlich zur Saison 2026/27 vollständig umgesetzt sein wird.

Anpassungen im Ticketing

Die strategische Grundausrichtung bis 2030 basiert auf konkreten Zielen in den Bereichen Organisation, Sport und Umfeld. Dabei steht fest: Der EHC Olten bleibt ein eigenständiger Club mit Ambitionen, der offen für alle ist. So hat der Club im Rahmen der neuen Strategie auch Anpassungen im Ticketing vorgenommen, um insbesondere seinen treusten Fans, dem Fan-Nachwuchs sowie Familien faire Preise anzubieten – unter anderem mit einer Earlybird-Aktion für Stehplatz-Abos, die rund 25 % günstiger sind als im Vorjahr, obwohl die Qualifikation 2 Heimspiele mehr umfassen wird. Ausserdem profitieren Jugendliche bis 16 Jahren neu von kostenfreiem Eintritt auf die Stehplätze.

Der EHCO und sein Nachwuchs rücken zusammen

Die Nachwuchsförderung geniesst auch auf dem Eis weiterhin hohe Priorität. Die Nachwuchsorganisation EHC Olten Prospects AG und die EHC Olten AG werden in Zukunft gemeinsam stärker als Einheit agieren, sei dies in der Kommunikation, im Sponsoring oder mit der Implementierung einer EHCO-DNA über alle Nachwuchsstufen hinweg. Das Ziel bleibt, dass der Club dereinst wieder Spieler in der 1. Mannschaft einbinden kann, die zumindest grosse Teile ihrer Ausbildung im Club gemacht haben. Daneben pflegt der EHC Olten gemeinsam mit der Prospects AG weiterhin strategische Partnerschaften wie aktuell mit dem EHC Biel in der National League – und neu auf Stufe des Fanionteams auch mit Hockey Huttwil aus der MyHockeyLeague. Mit diesen Partnerschaften profitiert der Club von mehr Flexibilität und Kaderbreite sowie sehr talentierten jungen Spielern – eines von vielen Puzzlesteinen, um auf und neben dem Eis die Ziele zu erreichen, die der EHC Olten mit der Strategie 2030 gesetzt hat.

Weitere Informationen: Die neue Strategie von A-Z.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV