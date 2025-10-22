Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 EHC Freiburg Der EHC Freiburg vor einem intensiven DEL2-Wochenende
EHC Freiburg

Der EHC Freiburg vor einem intensiven DEL2-Wochenende

Pinkfarbenes Heimspiel für den guten Zweck - Gemeinsam stark gegen Krebs!

22. Oktober 20252 Mins read199
Share
Sameli Ventela vom EHC Freiburg - © Jan-Philipp Burmann / City-Press
Share

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg steht vor herausfordernden Spieltagen in der DEL2.

Am Freitagabend (20:00 Uhr) gastieren die Wölfe bei den Ravensburg Towerstars, ehe am Sonntag (18:30 Uhr) die Eisbären Regensburg in der Echte Helden Arena zu Gast sind.

Zwei Gegner mit unterschiedlichen Stärken – und zwei Gelegenheiten für die Breisgauer, wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu sichern.

Auswärts bei den Ravensburg Towerstars

Mit den Towerstars wartet am Freitag ein traditioneller und emotionaler Baden-Württemberg-Rivale auf die Wölfe. Zahlreiche Freiburger Fans, darunter ein organisierter Fanbus, werden die Reise nach Ravensburg antreten und für lautstarke Unterstützung in der CHG-Arena sorgen.

Die Oberschwaben belegen aktuell mit 14 Punkten den neunten Tabellenplatz. Nach gutem Saisonstart geriet das Team zuletzt ins Stocken. In den letzten drei Begegnungen blieb Ravensburg ohne Sieg. Auffällig: Mit 44 Gegentoren stellen die Towerstars derzeit die defensiv schwächste Mannschaft der Liga.

Topscorer der Gastgeber ist Robbie Czarnik mit 12 Punkten (6 Tore, 6 Assists). Der US-Amerikaner überzeugt wie schon in der Vorsaison als verlässlicher Punktelieferant und emotionaler Leader. Für die Wölfe wird es entscheidend sein, die defensive Anfälligkeit der Towerstars konsequent zu nutzen und mit einer kompakten Teamleistung zu bestehen.

Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg

Am Sonntag folgt das nächste Highlight in der Echte Helden Arena, wenn die Eisbären Regensburg zu Gast sind. Es ist das Duell des Tabellenzehnten gegen den Tabellendreizehnten – beide Teams wollen wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

Die Oberpfälzer mussten zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen (1:4 gegen Kaufbeuren, 3:6 in Weiden) und präsentieren sich bislang als Mannschaft der Gegensätze: Während sie mit nur 21 erzielten Toren den schwächsten Angriff der Liga stellen, verfügen sie gleichzeitig mit lediglich 22 Gegentoren über die beste Defensive der gesamten DEL2.

Das Heimspiel steht zudem im Zeichen von „Pinktober“. Weltweit gilt der Oktober als Brustkrebs-Bewusstseinsmonat. Ein Monat, der auf Vorsorge, Aufklärung und Solidarität mit Betroffenen aufmerksam machen soll. Auch wir als Wölfe-Familie möchten diese Gelegenheit nutzen und gemeinsam ein starkes Zeichen setzen.

In Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt des EHC Freiburg wird unsere Mannschaft das kommende Heimspiel in besonderen pinkfarbenen Trikots bestreiten. Trikots die als Unikate einzig und allein in diesem Heimspiel zum Einsatz kommen. Nach dem Spiel werden diese einzigartigen Trikots online versteigert, und der gesamte Erlös kommt einer sozialen Einrichtung zugute, die Menschen unterstützt, die direkt oder indirekt von Krebs betroffen sind.

Tickets für das Heimspiel sind im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich. Beide Partien werden zudem live bei sporteurope.tv übertragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

573
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post WM-Vorbereitung 2026: Deutschland trifft auf Weltmeister USA

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +EHC FreiburgKrefeld Pinguine

Entscheidung erst in der Schlussphase: Krefeld Pinguine ringen zähe Freiburger nieder – Bruch und Payerl mit Doppelpack

Krefeld (RS). Die Krefeld Pinguine empfingen am Sonntagabend den EHC Freiburg in...

By19. Oktober 2025
EHC FreiburgStarbulls Rosenheim

Nur ein Drittel gut: Rosenheimer Overtime-Niederlage in Freiburg

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 9. Spieltag der DEL2 holten die Starbulls Rosenheim...

By18. Oktober 2025
EHC Freiburg

Freiburg: Heimspiel gegen Rosenheim, Auswärtsduell in Krefeld

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg steht vor einem spannenden Wochenende in...

By15. Oktober 2025
EHC FreiburgTransfermarkt GER

Matej Pekar verlässt die Wölfe Freiburg! Deutscher Spieler soll den EHC nun verstärken

Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg und Stürmer Matej Pekar haben sich...

By12. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten