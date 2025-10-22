Der EHC Freiburg vor einem intensiven DEL2-Wochenende

Freiburg. (PM EHCF) Der EHC Freiburg steht vor herausfordernden Spieltagen in der DEL2.

Am Freitagabend (20:00 Uhr) gastieren die Wölfe bei den Ravensburg Towerstars, ehe am Sonntag (18:30 Uhr) die Eisbären Regensburg in der Echte Helden Arena zu Gast sind.

Zwei Gegner mit unterschiedlichen Stärken – und zwei Gelegenheiten für die Breisgauer, wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu sichern.

Auswärts bei den Ravensburg Towerstars

Mit den Towerstars wartet am Freitag ein traditioneller und emotionaler Baden-Württemberg-Rivale auf die Wölfe. Zahlreiche Freiburger Fans, darunter ein organisierter Fanbus, werden die Reise nach Ravensburg antreten und für lautstarke Unterstützung in der CHG-Arena sorgen.

Die Oberschwaben belegen aktuell mit 14 Punkten den neunten Tabellenplatz. Nach gutem Saisonstart geriet das Team zuletzt ins Stocken. In den letzten drei Begegnungen blieb Ravensburg ohne Sieg. Auffällig: Mit 44 Gegentoren stellen die Towerstars derzeit die defensiv schwächste Mannschaft der Liga.

Topscorer der Gastgeber ist Robbie Czarnik mit 12 Punkten (6 Tore, 6 Assists). Der US-Amerikaner überzeugt wie schon in der Vorsaison als verlässlicher Punktelieferant und emotionaler Leader. Für die Wölfe wird es entscheidend sein, die defensive Anfälligkeit der Towerstars konsequent zu nutzen und mit einer kompakten Teamleistung zu bestehen.

Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg

Am Sonntag folgt das nächste Highlight in der Echte Helden Arena, wenn die Eisbären Regensburg zu Gast sind. Es ist das Duell des Tabellenzehnten gegen den Tabellendreizehnten – beide Teams wollen wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

Die Oberpfälzer mussten zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen (1:4 gegen Kaufbeuren, 3:6 in Weiden) und präsentieren sich bislang als Mannschaft der Gegensätze: Während sie mit nur 21 erzielten Toren den schwächsten Angriff der Liga stellen, verfügen sie gleichzeitig mit lediglich 22 Gegentoren über die beste Defensive der gesamten DEL2.

Das Heimspiel steht zudem im Zeichen von „Pinktober“. Weltweit gilt der Oktober als Brustkrebs-Bewusstseinsmonat. Ein Monat, der auf Vorsorge, Aufklärung und Solidarität mit Betroffenen aufmerksam machen soll. Auch wir als Wölfe-Familie möchten diese Gelegenheit nutzen und gemeinsam ein starkes Zeichen setzen.

In Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt des EHC Freiburg wird unsere Mannschaft das kommende Heimspiel in besonderen pinkfarbenen Trikots bestreiten. Trikots die als Unikate einzig und allein in diesem Heimspiel zum Einsatz kommen. Nach dem Spiel werden diese einzigartigen Trikots online versteigert, und der gesamte Erlös kommt einer sozialen Einrichtung zugute, die Menschen unterstützt, die direkt oder indirekt von Krebs betroffen sind.

Tickets für das Heimspiel sind im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich. Beide Partien werden zudem live bei sporteurope.tv übertragen.

