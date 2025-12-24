Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC BielTransfers

Der EHC Biel verpflichtet Viktor Östlund

24. Dezember 20251 Mins read24
Biel. (PM EHC) Der EHC Biel freut sich, die Verpflichtung von Viktor Östlund bekanntzugeben.

Der schwedische Torhüter mit Schweizer Lizenz wechselt ab der kommenden Saison für zwei Jahre zum EHC Biel.

Viktor Östlund überzeugte zuletzt in der Swiss League mit konstant starken Leistungen und zählt dort zu den auffälligsten Goalies. Nun sucht der 31-Jährige den nächsten Schritt und stellt sich in Biel einer neuen sportlichen Herausforderung. Viktor bringt Ruhe, Athletik und eine starke Arbeitseinstellung mit und wird das Goalie-Team optimal ergänzen und unterstützen.

Der EHC Biel ist überzeugt, mit Viktor Östlund eine wertvolle Verstärkung auf der Torhüterposition gewonnen zu haben, der sich mit Professionalität und Ehrgeiz in die Mannschaft einfügen wird.

