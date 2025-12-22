Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Der EHC Biel verpflichtet Dominic Zwerger fÃ¼r vier Jahre!

22. Dezember 20251 Mins read65
Dominic Zwerger - Â© City-Press
Biel. (PM EHC) Der EHC Biel freut sich, die Verpflichtung von Dominic Zwerger bekanntzugeben.

Der Ã¶sterreichische StÃ¼rmer wechselt ab der kommenden Saison fÃ¼r vier Jahre zum EHC Biel.

Martin Steinegger, GM: Â«Mit Dominic Zwerger verpflichten wir einen Spieler, der Ã¼ber einen ausgeprÃ¤gten offensiven Instinkt sowie einen sehr guten Torriecher verfÃ¼gt. Seine Energie und seine EmotionalitÃ¤t sind zentrale Elemente seines Spiels und werden unserer Offensive zusÃ¤tzliche, wertvolle Impulse verleihen.Â»

Der EHC Biel ist Ã¼berzeugt, mit Dominic Zwerger einen Spieler verpflichtet zu haben, der dem Offensivspiel zusÃ¤tzliche QualitÃ¤t verleiht und mit seiner Konstanz und ProfessionalitÃ¤t eine wichtige Rolle im Team Ã¼bernehmen wird.

849
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

