Der EHC Biel verpflichtet Cedric Aeschbach

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel freut sich, die Verpflichtung des 23-jÃ¤hrigen Verteidigers Cedric Aeschbach bekanntzugeben.

Der Schweizer Verteidiger wechselt ab der kommenden Saison vom EHC Basel fÃ¼r zwei Jahre zum EHC Biel.

Cedric Aeschbach hat in der Swiss League in den vergangenen Saisons deutliche Fortschritte gemacht und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Er verfÃ¼gt Ã¼ber ausgeprÃ¤gte FÃ¤higkeiten in der SpielauslÃ¶sung, erkennt Passlinien frÃ¼h und bringt Ruhe sowie Ãœbersicht ins Aufbauspiel. FÃ¼r ihn ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, den nÃ¤chsten Schritt zu machen und sich in der National League zu beweisen.

Der EHC Biel freut sich, mit Cedric Aeschbach einen Spieler verpflichtet zu haben, der mit seinem SpielverstÃ¤ndnis und seiner Entwicklungsperspektive eine wertvolle ErgÃ¤nzung fÃ¼r das Team darstellen wird. Der Club wird Cedric Aeschbach gezielt dabei unterstÃ¼tzen, den nÃ¤chsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu machen.

