Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League EHC Biel Der EHC Biel verpflichtet Cedric Aeschbach
EHC BielTransfers

Der EHC Biel verpflichtet Cedric Aeschbach

28. Dezember 20251 Mins read47
Share
Share

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel freut sich, die Verpflichtung des 23-jÃ¤hrigen Verteidigers Cedric Aeschbach bekanntzugeben.

Der Schweizer Verteidiger wechselt ab der kommenden Saison vom EHC Basel fÃ¼r zwei Jahre zum EHC Biel.

Cedric Aeschbach hat in der Swiss League in den vergangenen Saisons deutliche Fortschritte gemacht und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Er verfÃ¼gt Ã¼ber ausgeprÃ¤gte FÃ¤higkeiten in der SpielauslÃ¶sung, erkennt Passlinien frÃ¼h und bringt Ruhe sowie Ãœbersicht ins Aufbauspiel. FÃ¼r ihn ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, den nÃ¤chsten Schritt zu machen und sich in der National League zu beweisen.

Der EHC Biel freut sich, mit Cedric Aeschbach einen Spieler verpflichtet zu haben, der mit seinem SpielverstÃ¤ndnis und seiner Entwicklungsperspektive eine wertvolle ErgÃ¤nzung fÃ¼r das Team darstellen wird. Der Club wird Cedric Aeschbach gezielt dabei unterstÃ¼tzen, den nÃ¤chsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu machen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

1000
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post KÃ¶nigsbrunn kassiert unglÃ¼ckliche Niederlage gegen den HC Landsberg

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
HC Fribourg-GotteronTransfers

Fribourg-GottÃ©ron verstÃ¤rkt sich weiter

Fribourg. (PM HCFG) Die Zusammensetzung des Kaders fÃ¼r die Saison 2026-2027 wird...

By27. Dezember 2025
Krefeld PinguineTransfers

Krefeld Pinguine und Daniel Bruch verlÃ¤ngern Vertrag vorzeitig

Daniel Bruch wird auch in der kommenden Saison fÃ¼r die SeidenstÃ¤dter auflaufen....

By26. Dezember 2025
ESV BuchloeTransfers

Erneuter Zuwachs fÃ¼r den Piraten-Kader

Buchloe. (chs) Eine WeihnachtsÃ¼berraschung kommt selten allein â€“ so auch bei den...

By26. Dezember 2025
Bietigheim SteelersTransfers

Tragende SÃ¤ule im Abwehrverbund bleibt bei den Bietigheim Steelers

Bietigheim. (Steelers) Die Bietigheim Steelers setzen weiter auf KontinuitÃ¤t in der Defensive...

By26. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten