Der EHC Basel verliert im Mitteldrittel Partie gegen den EHC Visp

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel verliert anlässlich des Events «Ladies First by EHC Basel» gegen den EHC Visp trotz 41 zu 24 Torschüssen mit 2:6.

Zwei Gegentore zu Beginn des Mittelabschnitts brachten die Basler komplett aus dem Tritt. Erst gegen Ende des 2. Drittels und zwei weitere Walliser-Tore später war ein Aufbäumen zu erkennen. Aber dann war es zu spät. Ein sehr guter Torhüter Stefan Müller im Tor von Visp vereitelte mehrmals eine mögliche Aufholjagt.

Jeder dritte Schuss ein Gegentor

Bei den Niederlagen in Winterthur und nun gegen Visp war augenscheinlich, dass das konsequente Verteidigen, was die Mannschaft zuvor ausgezeichnet hatte, etwas verloren gegangen ist. Daher können die Gegner oftmals ohne grosse Gegenwehr ihre Runden vor dem Basler Tor drehen und freistehend zum Abschluss kommen. Dies beweist die Tatsache, dass im Moment jeder dritte Torschuss die Gegner jubeln lässt (13 Gegentore aus 39 Torschüsse).

Guter Beginn in die Partie

Dabei hat ganz zu Beginn der Partie nichts auf eine Niederlage hingedeutet. Die Basler dominierten die Startphase, verpassten es jedoch in Führung zu gehen. Anders die Gäste. Mit der ersten Chance trifft Ritz zur Führung, nachdem Heinen hinter dem Tor durchlief und einen Rückpass spielte. Ein Doppelschlag von Fuss mit einem Backhandschuss und Ryser innerhalb von 30 Sekunden liessen dann die Zuschauenden, davon sehr viele Weibliche, jubeln. Danach lief jedoch nicht mehr viel offensiv, da Visp die eigene Zone gut abschirmte und immer wieder gute Vorstösse hatte. So in der 17. Minute als Nunn mit einem schönen Handgelenkschuss den Ausgleich erzielte.

Katastrophales Mitteldrittel

Aufgrund einem Kontertor von Grossniklaus sowie einem Buebetrickli von Haussener zu Beginn des Mitteldrittels waren die Gäste plötzlich zwei Tore im Vorsprung. Auch das Timeout von Eric Himelfarb im Anschluss nützte da nichts. In den folgenden rund 12 Minuten brachten die Basler keinen Schlittschuh vor den anderen. Dies nutzten die Walliser durch Nunn und Pinana kaltblütig und effizient aus. Dazwischen wurde auch noch Hüsler sowie Brüschweiler wegen eines Faustkampfes unter die Dusche geschickt. Zuvor hatte Brüschweiler Nater mit einem Ellbogencheck niedergestreckt. Erst nach und nach war ein Stemmen gegen die Niederlage erkennbar. Im Schlussdrittel dann sogar Kampfgeist. Hätte Stefan Müller im Tor nicht einen sehr guten Tag gehabt und die Basler mehr Abschlussglück, wäre vielleicht noch etwas drin gelegen an diesem Abend. So verliert der EHC Basel zum zweiten Mal hintereinander.

Nun gilt es für die restlichen drei Qualifikationsspiele, am Samstag auswärts bei den GCK Lions, am Dienstag in Sierre und am Freitag nächste Woche zu Hause gegen Thurgau, wieder in die Spur zu finden. Der Cupfinal am Sonntag, 4. Februar in Luzern gegen den EHC Olten und die Playoffs sind nicht mehr weit.

EHC Basel – EHC Visp 2:6 (2:2, 0:4, 0:0)

St. Jakob Arena, Basel– 2345 Zuschauende

Schiedsrichter: Mark Lemelin, Christan Potocan; Christophe Pitton, Gilles Wermeille

Strafen: 3 mal 2 Minuten plus 1 mal 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Hüsler, Faustkampf) gegen Basel; 4 mal 2 Minuten plus 2x 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Brüschweiler, Faustkampf) gegen Visp

Bestplayer Saison: Stukel (Basel); Nunn (Visp)

Bestplayer Spiel: Küng (Basel); Nunn (Visp)

Torschüsse: Basel 41 Visp 24 (10:4, 8:14, 23:6)

Tore: 8. A. Ritz {5} (Heinen {3}) 0:1. 11. Fuss {3} (Küng {22}) 1:1. 11. Ryser {8} (Sturny {12}) 2:1. 17. Nunn {18} (Gähler {13}) 2:2. 21. Grossniklaus {1} (Brüschweiler {8}) 2:3. 22. Haussener {3} 2:4. 27. Nunn {19} (Heinen {4}) 2:5. 33. Pinana {1} (Wüest {4}) 2:6.

Bemerkungen: 22. Timeout Basel

EHC Basel: Henauer (ET: Haller); Füllemann, Nater; Bircher, Rouiller; Zubler, Aeschbach; Bachofner; Zubler, Nater, Higgins, Rouiller; Aeschbach, Bachofner; Stukel, Brügger, Schaub; Fuss, Kummer, Küng; Sturny, Ryser, Huber; Liniger, Rexha, Hüsler. HC: Eric Himelfarb AC: Michel Zeiter. Basel ohne: Higgins, Warmbrodt, Supinski, Näf; Sablatnig, Graf, Meile, Naber,

EHC Visp: Stefan Müller (ET: M. Ritz); Eigenmann, Grossniklaus; Heinen, Gähler; Fuchs, Pinana; Weisskopf, Burgener; Brüschweiler, Nilsson, Nunn; Canova, Wüest, Kuonen; Haussener, Mäder, Marchand; Chiriaev, Riatsch, A. Ritz. HC: Heinz Ehlers.