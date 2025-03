Der EHC Basel und der EHC Visp kÃ¤mpfen um den Titel in der Sky Swiss League

Zürich. (PM SIHF) Neben dem EHC Visp, der sich souverän für das Finale qualifizierte, setzte sich der EHC Basel gestern Abend in der „Belle“ durch.

Das Playoff-Finale der Sky Swiss League beginnt morgen Sonntag, 16. März 2025, mit einem Heimspiel für Basel.

Nach einer starken Regular Season sicherte sich der EHC Basel als Tabellenerster den Platz in den Playoffs. Im Viertelfinale setzte sich das Team von Head Coach Eric Himmelfarb mit 4:1 gegen die GCK Lions durch und zog ins Halbfinale ein.

Dort traf Basel auf den EHC Olten und führte nach vier Spielen mit 3:1 in der Serie. Doch die Powermäuse kämpften sich eindrucksvoll zurück und erzwangen mit zwei Siegen ein entscheidendes siebtes Spiel. Vor 5137 Zuschauern in der heimischen St. Jakob-Arena behielt der EHC Basel schliesslich die Oberhand und gewann mit 2:0. Matthias Rossi erzielte die Führung, bevor Topscorer Jakob Stukel – bereits mit 14 Scorerpunkten in den Playoffs – den Vollerfolg besiegelte. Damit sicherten sich die Rheinstädter den Seriengewinn und den Einzug ins Finale.

Mit einer beinahe makellosen Bilanz qualifizierte sich der EHC Visp fürs Endspiel. Im Walliser Derby im Viertelfinale gewann das Team von Head Coach Heinz Ehlers gegen den HC Sierre mit 4:1, ehe es sich in der Halbfinal-Serie gegen den HC Thurgau mit 4:0 durchsetzte. Vor allem das erste Halbfinal-Heimspiel der Walliser war hart umkämpft und endete erst in der zweiten Verlängerung mit 2:1. Mit lediglich zwölf erhaltenen Gegentreffern überzeugte Visp in der Defensive und konnte sich dabei auf die Qualitäten seines Torhüters Robin Meyer verlassen, der mit einer Fangquote von 96.03 Prozent glänzte.

Die Walliser sind aufstiegsberechtigt und würden im Falle eines Sieges im Playoff-Finale Anfang April in der Liga-Qualifikation auf den Playout-Verlierer der National League treffen – entweder Ajoie oder Lugano.

Im Head-to-Head zwischen den beiden Finalisten haben die Basler mit vier Siegen aus fünf Partien die bessere Bilanz vorzuweisen. Dennoch ist eine spannende Finalserie zu erwarten.

Head-to-Head 2024/2025

• 7. Januar 2025: EHC Basel – EHC Visp 4:0

• 19. Dezember 2024: EHC Visp – EHC Basel 0:1

• 23. November 2024: EHC Basel – EHC Visp 2:1

• 2. November 2024: EHC Visp – EHC Basel 1:5

• 5. Oktober 2024: EHC Basel – EHC Visp 3:5

Alle Finalspiele werden auf swissleague.tv sowie Sky ausgestrahlt.

