Der EHC Basel startet in die Saisonvorbereitung

Der EHC Basel freut sich, den detaillierten Spielplan der Vorbereitungsspiele für die Saison 2025/26 zu präsentieren und lädt Fans sowie Medienvertreter ein, das Team bei den bevorstehenden Testspielen live zu erleben.

Die Vorbereitung startet im August mit einer abwechslungsreichen Reihe von Spielen gegen spannende Gegner.

Der Spielplan umfasst folgende Vorbereitungsspiele:

• Freitag, 08.08.2025, 20:15 Uhr: SC Langenthal vs. EHC Basel (Eishalle Schoren)

• Dienstag, 12.08.2025, 19:30 Uhr: EHC Chur vs. EHC Basel (Chur)

• Samstag, 16.08.2025, 17:00 Uhr: EHC Basel vs. EHC Arosa (St. Jakob-Arena, Basel)*

• Mittwoch, 20.08.2025, 19:45 Uhr: EHC Basel vs. SC Bern (St. Jakob-Arena, Basel)

• Freitag, 22.08.2025, 19:30 Uhr: EHC Basel vs. HC La Chaux-de-Fonds (St. Jakob-Arena, Basel)

• Dienstag, 26.08.2025, 19:00 Uhr: HC Ajoie vs. EHC Basel (Raiffeisen Arena, Porrentruy)

• Freitag, 29.08.2025, 19:30 Uhr: EHC Freiburg vs. EHC Basel (Echte Helden Arena, Freiburg)

• Donnerstag, 04.09.2025, 20:00 Uhr: HC Sierre vs. EHC Basel (Eishalle Graben, Siders)

*Save the Date: Im Rahmen des Heimspiels vom Samstag, 16.08.2025 gegen den EHC Arosa findet das Saisoneröffnungsfest statt. Detaillierte Infos zum Programm folgen zeitnah.

Die Heimspiele in der St. Jakob-Arena können zum Vorzugspreis von CHF 10.00 (Erwachsene) beziehungsweise CHF 5.00 (Reduziert) besucht werden. Alle Saisonkarten sind für die Heimspiele gültig. Tickets sind bereits jetzt online verfügbar: https://ticketing.ehcbasel.ch/

Der vollständige Spielplan ist über folgenden Link einsehbar: https://ehcbasel.ch/spielplan/

