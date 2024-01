Der EHC Basel findet in Sierre auf die Siegesstrasse zurÃ¼ck

Basel. (PM EHC) Nach drei Niederlagen in Folge findet der EHC Basel zum Siegen zurück. In der Patinoire Graben in Sierre gewinnen die Basler...

Basel. (PM EHC) Nach drei Niederlagen in Folge findet der EHC Basel zum Siegen zurück. In der Patinoire Graben in Sierre gewinnen die Basler mit 5:2. Matchwinner mit zwei Toren und zwei Assist und damit verdienter Bestplayer des Spiels war Alban Rexha. Aber auch Sandro Brügger mit zwei Toren sowie Torhüter Henauer mit wichtigen Paraden zum richtigen Zeitpunkt waren die Haupterfolgsgaranten für den Sieg. Basel trotzt frühem Gegentor Hinten Henauer, vorne Effizienz Basler Defensive lässt nicht mehr viel zuFasnachts Game für krebskranke Kinder Basler Defensive lässt nicht mehr viel zuFasnachts Game für krebskranke Kinder Mit diesem Sieg und der Niederlage nach Verlängerung von La Chaux-de-Fonds gegen Martigny winkt dem EHC Basel nun sogar wieder die Chance die Qualifikationsrunde zu gewinnen. Dazu braucht es am kommenden Freitag um 19:45 Uhr einen Sieg zu Hause gegen den HC Thurgau und eine Niederlage der Neuenburger auswärts beim EHC Winterthur, die noch um den letzten Playoff-Platz kämpfen. In dieser Partie wird der EHC in speziellen Trikots auflaufen, die im Anschluss zu Gunsten der Stiftung für krebskranke Kinder Regio Basiliensis versteigert werden. HC Sierre – EHC Basel 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)

Patinoire Graben, Sierre – 2482 Zuschauende

Schiedsrichter: Geoffrey Jordi, Loic Ruprecht; Sandro Baumgartner, Dominik Bichsel

Strafen: 4 mal 2 Minuten gegen Basel; 4 mal 2 Minuten gegen Sierre

Bestplayer Saison: Stukel (Basel); A. Montandon (Sierre)

Bestplayer Spiel: Rexha (Basel); Rod (Sierre)

Torschüsse: Sierre 33 Basel 32 (7:9, 11:16, 15:7)

Tore: 1. Arnaud Montandon {18} (Emmerton {26}) 1:0. 7. Füllemann {2} (Rexha {16}) 1:1. 22. Brügger {7} 1:2. 34. Brügger {8} (Rexha {17}) 1:3. 40. Rexha {9} (Bachofner {4}, Fuss {11}) 1:4. 44. Voullamoz {3} (Krakauskas {6}, Karaffa {4}) 2:4. 40. Rexha {10} (Stukel {28}, Hüsler {5}) 2:5.

Bemerkungen: Keine

EHC Basel: Henauer (ET: Haller); Zubler, Aeschbach; Bircher, Bachofner; Füllemann, Nater; Higgins; Stukel, Brügger, Huber; Küng, Fuss, Schaub; Liniger, Rexha, Hüsler; Sturny, Ryser, Graf; HC: Eric Himelfarb AC: Michel Zeiter. Basel ohne: Rouiller, Warmbrodt, Meile, Supinski, Kummer, Näf; Sablatnig, Naber,

HC Sierre: In-Albon (ET: Berti); Berthoud, M. Montandon; Meyrat, Maret; Karaffa, Dozin; Vouardoux; Emmerton, A. Montandon, Castonguay; Volejnicek, Bonvin, Rod ; Krakauskas, Chiquet, Vouallamoz, Lhotak, Bernazzi. HC: Mario Pouliot



