Der EHC Basel entscheidet Partie mit drei Toren in einer Minute

Artikel anhören Basel. (PM EHC) Nach Anlaufschwierigkeiten gewinnt der EHC Basel eine kampfbetonte Partie gegen den HCV Martigny mit 5:2. Damit feiern die Basler...

Artikel anhören Artikel anhören

Basel. (PM EHC) Nach Anlaufschwierigkeiten gewinnt der EHC Basel eine kampfbetonte Partie gegen den HCV Martigny mit 5:2.

Damit feiern die Basler den neunten Sieg aus den letzten zehn Partien und hält sich damit in der Spitzengruppe auf dem dritten Platz. Jakob Stukel traf zweimal und gab einmal den letzten Pass.

Basel erst nach zehn Minuten im Spiel

Der Start in die Partie gelang dem EHC Basel nicht wunschgemäss. Bereits in der zweiten Minute gab es eine Zweiminutenstrafe, was gegen die im Powerplay sehr starken Walliser unbedingt zu verhindern gewesen wäre. Trotz mehreren guten Abschlussversuchen der Gäste konnten die Basler vorerst ein Gegentor in Unterzahl verhindern. Auch sonst wirkte Martigny sehr spiel- und lauffreudig, was beim EHC zu Beginn nicht in der gewünschten Form vorhanden war. Die erste erwähnenswerte Basler Chance hatte Brügger in der 9. Minute. Zu diesem Zeitpunkt hätte Martigny schon mit zwei Toren führen können. Dank Henauer im Basler Tor stand noch die Null . Die Basler Möglichkeit war dann aber der Startschuss in die Partie für Basel. Supinski sowie Brügger trafen zwischen der 12. und 20. Minute nur die Torumrandung und bei den zwei Powerplaymöglichkeiten war auch Patenaude im Tor auf der Gegenseite eine Wand.

Drei Basler Tore innerhalb einer Minute

Das Mitteldrittel mussten die Basler in Unterzahl beginnen. Dieses Mal konnte der Schwede Ullmann mit einem platzierten Schuss sein Team in Führung schiessen. Henauer sah den Schuss nicht kommen. Basel reagierte unbeeindruckt, war nun präsenter in den Zweikämpfen und die Zuspiele kamen schneller und präziser. Dies wurde bereits zwei Minuten später durch eine großartige Einzelaktion von Liniger belohnt. Er fing mit dem Schlittschuh einen Pass ab und trifft im zweiten Versuch zum wichtigen Ausgleich. Die Partie wurde nun immer gehässiger. Bei gegenseitigen Provokationen zwischen El Assaoui und Sablatnig, dass schon über einen längeren Zeitraum stattfand, ging Hüsler seinem Kollegen zur Hilfe, was prompt bestraft wurde. Auch dieses Überzahlspiel konnte Riat mit einem Erfolg krönen. Die Basler Reaktion auf den abermaligen Rückstand war heftig und sehr effizient. Zunächst passt Supinski quer auf Stukel zum 2:2. Dann gewann Supinski sein Anspiel, via Stukel kommt die Scheibe zu Näf, der mit dem Rücken zum Tor blind abschliesst und trifft. Wieder nur Sekunden später lässt Nater von der blauen Linie einen Hammerschuss los, der das Netz zittern liess. Thévoz verlor anschliessend etwas die Nerven, so dass er nach übertriebener Härte gegen Liniger auf die Strafbank musste. Die aggressive Stimmung auf dem Eis wurde nun mehr, sodass die Schiedsrichter sich veranlasst fühlten, den Head Coaches mitzuteilen, dass sich die Mannschaften etwas zurücknehmen sollen.

Spiel und Gegner nun im Griff

Zu Beginn des Mittelabschnittes war die Partie weiter stark umkämpft. Die Basler hatten jedoch nun Spiel und Gegner im Griff. Die Gäste kamen kaum mehr in gute Abschlussmöglichkeiten. Basel war näher an einem Tor, verpasste dieses jedoch zweimal durch Kummer oder auch durch Sturny der ebenfalls nur die Torumrandung traf. Das einzige Mal, als noch zittern angesagt war, war ein weiteres Unterzahlspiel zwischen der 54. und 56. Minute. Doch dieses Mal funktionierte das Boxplay einwandfrei. Gegen Spielschluss hielt der EHC den Puck gekonnt im Spiel, sodass es kein Anspiel mehr vor dem abermals sehr sicheren Basler Goalie Henauer gab. Sekunden vor dem Ende nahm Küng seinem Gegenspieler die Scheibe ab, zieht auf Patenaude los, der seinen Abschluss hält. Jedoch nicht den Rebound von Stukel zum Schlussresultat von 5:2. Leider waren einzelne Gemüter beim Handshake immer noch nicht abgekühlt, sodass die Unparteiischen sowie Mitspieler eingreifen mussten.

Das nächste Mal im Einsatz ist der EHC Basel am nächsten Freitag Abend in La Chaux-de-Fonds. Am Sonntag um 17:00 Uhr folgt das Heimspiel gegen das erstarkte Bellinzona. Bei diesem «Kids Game» haben Kinder unter 16 Jahren Gratis-Eintritt und erhalten auch noch ein Gratis-Hotdog und Getränk dazu. (Reto Büchler)

EHC Basel – HCV Martigny 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)

St. Jakob Arena Basel – 1846 Zuschauende

Schiedsrichter: Lars Arpagaus; Ken Mollard; Steve Wermeille, Markus Ammann

Strafen: 5 mal 2 Minuten gegen Basel 4 mal 2 Minuten gegen Martigny

SL Topscorer: Stukel (Basel); Fuhrer (Martigny)

Bestplayer Spiel: Liniger (Basel); Riat (Martigny)

Torschüsse : Basel: 35; Martigny: 33 (11:14; 13:16; 11:3)

Tore: 21. Ullmann {6} (Riat {7}) 0:1. 23. Liniger {2} 1:1. 26. Riat {5} (Schläpfer {1}) 1:2. 28. Stukel {15} (Supinski {20}, Näf {8}) 2:2. 28. Näf {5} (Stukel {16}, Supinski {21}) 3:2. 29. Nater {3} (Higgins {3}, Rexha {5}) 4:2. 60 Stukel {16) (Küng {13}) 5:2.

Bemerkungen: 12. Lattenschuss Supinski. 20. Pfostenschuss Brügger. 52. Pfostenschuss Sturny

EHC Basel: Henauer ( ET: Haller); Zubler, Nater; Bircher, Rouiller; Higgins, Bachofner, Warmbrodt; Stukel, Supinski, Näf; Sturny, Brügger, Küng; Hüsler, Kummer, Sablatnig; Liniger, Rexha, Ryser; HC: Eric Himelfarb AC: Michel Zeiter. Basel ohne: Aeschbach, Meile, Füllemann, Fuss, Schaub

HCV Martigny: Patenaude (ET: Shiyanov) ; Thévoz, Ullman; Christe, El Assaoui; Iglesias, Ortenszky; Currit, Mojonnier; Garessus, Lindquist, Fuhrer; Riat, Schläpfer, Merola; Jobin, Reinhard, Seydoux; Mémeteau, Neuenschwander, Münger. Head Coach: Anders Olsson.

Restliche Spiele und Tabelle

Sonntag, 3. Dezember:

Bellinzona – Olten 1:4.

Dienstag, 5. Dezember:

La Chaux-de – Fonds – Thurgau 4:1.

Olten – GCK Lions 3:6.

Visp – Winterthur 3:1.

Sierre – Bellinzona 1:2

1. EHC Olten 27/57.

2. GCK Lions 27/54.

3. Basel 25/50.

4. La Chaux-de-Fonds 27/50.

5. Sierre 26/37.

6. Martigny 27/36.

7. Thurgau 26/35.

8. Winterthur 27/34.

9. Visp 27/29.

10. Bellinzona 27/17.

4093 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team