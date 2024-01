Der EHC Basel abermals Ã¼berzeugend

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel überzeugt weiter und gewinnt zu Hause vor 3287 Zuschauenden gegen den HCV Martigny mit 6:1. Abermals wurde defensiv...

Basel. (PM EHC) Der EHC Basel überzeugt weiter und gewinnt zu Hause vor 3287 Zuschauenden gegen den HCV Martigny mit 6:1.

Abermals wurde defensiv hervorragend gearbeitet, sodass während den ganzen 60 Minuten Spielzeit nur 16 Schüsse auf das Tor der Basler kamen. Wie meistens bei Duellen der beiden Mannschaften war die Strafbank wieder gut gefüllt. Total 76 Strafminuten sprachen die Schiedsrichter aus. Während die Walliser kein Profit aus der Überzahl ziehen konnten, gelangen dem EHC zwei Powerplay Tore.

Zwei Premieren

In der Aufstellung bei Basel kam es zu zwei Premieren. Im Tor stand erstmals Philip Wüthrich vom SC Bern. Aufgrund der vielen kranken, verletzten, geschonten (Supinski), gesperrten (Bircher) oder für Bern in Lugano spielenden (Ryser, Sablatnig) Spielern debütierte der erst 18jährige Junioren-Nationalspieler Alain Graf vom SCB beim EHC. Mit sehr guten Leistungen bei den Elite A Junioren des Partnerteams hatte er es verdient, sich in der Swiss League zeigen zu können. Und er machte seine Sache gut.

Gute Reaktion auf den Ausgleich

Die nominelle vierte Sturmlinie der Basler machte nicht nur in der 3. Minute auf sich aufmerksam. Mit der ersten Möglichkeit des Spiels trifft Liniger auf Pass von Rexha zum 1:0. Die Freude währte nur 50 Sekunden. Im Aufbauspiel profitierte Seydoux von einem Missverständnis an der blauen Linie, läuft dazwischen und lässt Wüthrich keine Chance. Es sollte der einzige schwerwiegende Fehler an diesem Abend der Basler sein. Sofort wurde der Ausgleich der Gäste abgeschüttelt und zwei Minuten später der alte Vorsprung wieder hergestellt. Küng setzt mit einem gut getimten Pass Kummer ein, der passt direkt zu Sturny, der Patenaude bezwingt. Ein wunderschöner Treffer. In der 9. Minute gewinnt Bachofner im eigenen Drittel die Scheibe und kann Richtung Martigny-Tor losziehen. Kurz vor dem Ziel sieht er den besser postierten Graf in der Mitte. Es war jedoch Ortensky, der seinen Keeper schlussendlich bezwang. Drei Zweiminutenstrafen gegen die Basler brachen dann etwas den Spielfluss für den Rest des ersten Drittels. Das Boxplay funktionierte jedoch an diesem Abend einwandfrei. Die Gäste kamen praktisch zu keiner klaren Möglichkeit.

Basler grosse Überlegenheit im 2. Drittel

Zu Beginn des Mittelabschnitt konnte Küng ebenfalls eine Scheibe an der eigenen blauen Linie aneignen und allein losziehen. Im letzten Moment wurde er regelwidrig gestoppt. Das fällige Powerplay konnte Sturny mit seinem zweiten Tor zum 4:1 nutzen. Anders Olsson zog nun seinen Joker, namens Shiyanov. Der Goalie wurde sofort warmgeschossen. Hüsler, Liniger und Aeschbach scheiterten gleich mehrmals. Auch im anschliessenden Basler Überzahlspiel konnten sich die Martinacher auf ihren Rückhalt verlassen, der weitere Gegentore zu verhindern wusste. Offensiv fand Martigny im Mitteldrittel praktisch nicht statt und konnte Wüthrich nur mit zwei Schüssen auf das Tor beschäftigen.

Zwei Tore innert neun Sekunden zum Schluss

Martigny kam mit neuem Elan aus der Kabine, war engagiert, scheiterte aber mit ihren Versuchen immer wieder an der starken Basler Defensive. Aufregung gab es in der 47. Minute als Sturny kurz vor seinem dritten Torerfolg stand, aber an Shiyanov hängen bleibt. Sein leichtes Nachstochern provozierte Neuenschwander, der auf den Basler losging, was andererseits Sturny nicht lustig fand. In der Folge wurden beide Spieler wegen Faustkampf unter die Dusche geschickt. Danach suchte der EHC konsequent den fünften Treffer. Es brauchte abermals ein Powerplay bis Fuss die Lücke findet und erhöht. Nur 9 Sekunden danach doppelte Stukel mit einem platzierten Schuss nach und sichert dem EHC Basel einen auch in dieser Höhe verdienten 6:1 Sieg.

Den nächsten Auftritt hat der EHC Basel am nächsten Dienstag um 20:00 Uhr auswärts beim EHC Winterthur.

EHC Basel – HCV Martigny 6:1 (3:1, 1:0, 2:0)

St. Jakob Arena, Basel – 3287 Zuschauende

Schiedsrichter: Peter Gäumann, Philippe Frossard; Sandro Baumgartner, Vincent Zede.

Strafen: 6 mal 2 Minuten plus 1 mal 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Sturny wegen Faustkampf) gegen Basel; 7 mal 2 Minuten plus 1 mal 5 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Neuenschwander wegen Faustkampf) gegen Martigny.

Bestplayer Saison: Stukel (Basel); Fuhrer (Martigny)

Bestplayer Spiel: Fuss (Basel); Seydoux (Martigny)

Torschüsse: Basel 31 Martigny 16 (9:9, 13:2, 9:5)

Tore: 3. Liniger {3} (Rexha {12}, Zubler {12}) 1:0. 4. Seydoux {3} 1:1. 6. Sturny {11} (Kummer {23}, Küng {19}) 2:1. 9. Bachofner {1} (Schaub {8}) 3:1. 23. Sturny {12} (Küng {20}, Fuss {10}) 4:1. 54. Fuss {2} (Küng {21}, Brügger {10}) 5:1. 54. Stukel {30} (Huber {1}, Aeschbach {10}) 6:1.

Bemerkungen: keine

EHC Basel: Wüthrich (ET: Henauer); Zubler, Nater, Higgins, Rouiller; Aeschbach, Bachofner; Stukel, Fuss, Huber; Sturny, Kummer Küng; Graf, Brügger, Schaub; Liniger, Rexha, Hüsler. HC: Eric Himelfarb AC: Michel Zeiter. Basel ohne: Haller, Bircher, Supinski, Meile, Warmbrodt, Füllemann, Sablatnig, Näf, Naber, Balzer.

HCV Martigny: Patenaude (ab: Shiyanov); Thévoz, Ullman; Currit, El Assaoui; Christe, Ortensky; Mémetheau, Minder; Seydoux, Lindquist, Fuhrer; Riat, Schläpfer, Merola; Bougro, Reinhard, Garessus; Jobin, Neuenschwander, Münger. HC: Anders Olsson.