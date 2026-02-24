Der EC Peiting arbeitet weiter akribisch am Kader für die kommende Saison

Peiting. (PM ECP) Im Zuge der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den SC Riessersee, konnte eine weitere wichtige Personalie für die kommende Spielzeit verkündet werden.

Simon Mayr hat seinen Vertrag für ein weiteres Jahr verlängert.

Der 30-Jährige Verteidiger geht damit in seine 3. Saison in Peiting und ist bei uns zum absoluten Führungsspieler gereift.

2024 vom SCR nach Peiting gewechselt, ist der gebürtige Weilheimer mittlerweile nicht mehr aus der Abwehr wegzudenken.

Im bisherigen Saisonverlauf kommt Simon in 49 Einsätzen auf 31 Scorerpunkte.

„Wir freuen uns, dass er auch nach dem Sommer wieder für unsere Farben auf dem Eis steht. Zusätzlich gratulieren wir Simon, seiner Frau und der gesamten Familie zum Familienzuwachs. Am Wochenende erblickte der kleine Elias das Licht der Welt. Herzlichen Glückwunsch aus der gesamten EC Peiting Familie und nur das Beste für Euch.“

Torwart verlängert Vertrag

Diee #1 im Kasten Tommi Steffen wird auch in der neuen Saison unser Tor hüten.

Vor der Saison aus Lindau ins gallische Dorf gewechselt, fühlte sich Tommi schnell wohl beim ECP und überzeugte direkt mit sehr guten Leistungen.

Kurzzeitig durch eine Verletzung zurückgeworfen, steht er seit einigen Wochen wieder auf dem Eis und macht weiter wo er aufgehört hat.

„Wir freuen uns Tommi, dass Du bei uns bist und das auch noch nach dem Sommer sein wirst! Herzlichen Glückwunsch an Gordon Borberg, der schon sehr früh mit Holzi, Tommi und Lanny, drei ganz wichtige Säulen für die neue Saison fixiert hat“, so der ECP in einer Mitteilung.

Trainer verlängert Vertrag

Lanny Gare bleibt auch in der kommenden Saison ein Gallier!

Wie im Zuge der Pressekonferenz nach dem Spiel verkündet, hat Lanny Gare seinen laufenden Vertrag vorzeitig für die kommende Spielzeit verlängert.

Lanny hat mit seiner Art das Team und die Fans von Beginn an in seinen Bann gezogen und der Mannschaft einen neuen Stempel aufgedrückt.

Special Teams, Spielweise und auch Punktausbeute wiesen eine Veränderung aus mit der man in Peiting bisher sehr zufrieden ist.

So musste nicht lange überlegt werden um festzustellen, dass Lanny auch der Mann für die Zukunft sein soll.

Auch für Lanny war die Entscheidung schnell gefasst. Er fühlt sich wohl in Peiting und erkennt gutes Entwicklungspotenzial für die Zukunft in der Mannschaft.

Lanny wird in der kommenden Saison von Beginn an die Möglichkeit haben das Team mit zusammenzustellen und bereits zur Saisonvorbereitung mitwirken können.

Lanny Gare zu seiner Vertragsverlängerung

Servus Lanny, warum hast Du dich für die kommende Saison wieder für den EC Peiting entschieden?

„Ich habe ein sehr gutes Gefühl mit dem Verein seit dem allerersten Kontakt. Der EC Peiting hat meine Erfahrung als Coach in einer höheren Liga und dazu noch meine jahrelange Erfahrung als Spieler in der Oberliga erkannt und mein Potenzial gesehen, welches ich mitbringe, um das Team in die richtige Richtung zu leiten.

Außerdem mag ich die Kultur hier sehr, die Beständigkeit über Jahre hinweg mit Spielern oder auch Trainern zusammen zu arbeiten. Sie haben wirklich etwas Gutes hier aufgebaut. Des Weiteren habe ich hier vollste Entscheidungsfreiheit, insbesondere wie Trainings aufgebaut sind, welche Taktiken wir im Spiel verfolgen, welche Spieler in welcher Reihe spielen. Der Verein gibt mir vollstes Vertrauen und glaubt an mich.“

Wie gefällt es dir grundsätzlich in Peiting?

„Mir gefällt es hier sehr gut! Die Natur und die Berge erinnern mich an zu Hause, British Columbia, Kanada. Es war unglaublich einfach mich hier heimisch und wohl zu fühlen! Auch die Menschen hier sind so nett und unglaublich offen.“

Wie schnell hast du dich eingelebt?

„Super schnell, ich habe keine Probleme gehabt mich in den Verein und in die Community einzufinden. Ich wurde hier wunderbar aufgenommen, jeder unterstützt mich und ich hatte direkt das Gefühl Teil der Peiting- Familie zu sein. Jeder, egal ob vom Nachwuchs bis hin zum Vorstand, unterstützt sich hier gegenseitig und man hat wirklich ein familiäres Gefühl, was ich sehr schätze, weil meine Familie in Selb geblieben ist.“

Worauf freust du dich kommende Saison?

„Ich freue mich sehr auf die kommende Saison, besonders dass ich von Tag 1 an dabei sein kann und bereits mit Gordon daran arbeite, dass Team für kommende Saison noch besser zu machen. Hier mit dem klaren Ziel, eine noch bessere Saison zu spielen!“

Wie schnell hast du dem ECP zugesagt?

„Ich hatte bereits nach 2-3 Wochen ein gutes Gefühl für eine mögliche weitereZusammenarbeit, habe das aber nicht weiter verfolgt weil ich mich auf die Arbeit mit der Mannschaft und die anstehenden Spiele konzentriert habe. Dann kam Gordon auf mich zu und alles ging sehr schnell. Jetzt heißt es Fokus auf den Rest der Saison und für nächstes Jahr planen.“

Daniel Holzmann verlängert Vertrag

Daniel Holzmann hat seinen Vertrag vorzeitig auf die nächste Saison ausgeweitet. Zwar ist es für Ihn ein nicht unerheblicher Aufwand seinen Beruf mit dem Sport zu vereinbaren, doch er möchte das mindestens eine weitere Saison in Peiting tun.

Bereits in der dritten Saison, seit seiner Rückkehr aus Schongau, ist Holzi eigentlich nicht mehr wegzudenken in der Defensive.

„Wir freuen uns, den zweimaligen Spieler des Monats aus dieser Saison und einen absoluten Leader, auch im nächsten Jahr in unseren Farben anfeuern zu dürfen und wünschen Dir lieber Holzi, weiterhin ganz viel Erfolg und eine verletzungsfreie Saison“, so der EC Peiting.