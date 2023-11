Der EC Peiting am Dienstag zu Gast in der BPM-Arena

Artikel anhören Lindau. (EVL) Es geht nach dem Derbysieg Schlag auf Schlag in der Oberliga Süd: Nach dem Spiel gegen die Blue Devils Weiden...

Lindau. (EVL) Es geht nach dem Derbysieg Schlag auf Schlag in der Oberliga Süd: Nach dem Spiel gegen die Blue Devils Weiden und dem Sieg beim Derby am Memminger Hühnerberg, wartet auf die EV Lindau Islanders am Dienstag (14. November / 19:30 Uhr) die nächste Herausforderung.

Zu Gast in der BPM-Arena ist der EC Peiting. Das Spiel kann – wie immer – im kostenpflichtigen Livestream via SpradeTV (www.sprade.tv) verfolgt werden.

Der EC Peiting und die EV Lindau Islanders lieferten sich in den vergangenen Spielzeiten viele spannende Duelle. Auch für das Spiel am Dienstagabend ist wieder so eine enge Partie zu erwarten. In der aktuellen Tabelle der Oberliga Süd trennen beide Mannschafen nur ein Punkt. Schon im Testspiel Mitte September, das die Oberbayern mit 5:3 gewannen, schenkten sich beide Teams nichts. So auch beim ersten Aufeinandertreffen Mitte Oktober in der Liga, als die Islanders lange das Spiel anführten und die Peitinger es dann in der Overtime noch mit 4:3 für sich entscheiden konnten. Der bisherige Saisonverlauf ähnelt sich ebenfalls, wenngleich die Peitinger vor dem Duell minimalst vor den Islanders liegen. So gehen beide Mannschaften mit ordentlich Elan in dieses Spiel, was noch zusätzliche Spannung garantiert, da die Islanders den ECP überholen könnte und Peitinger dies gerne verhindern würden.

Die gefährlichsten Spieler im Kader des EC Peiting kommen allesamt aus Kanada. Das kanadische Trio um Brett Ouderkirk, Felix Brassard und Samuel Payeur sollte die Islanders Defensive nicht ins Spiel kommen lassen und stets hellwach sein. Denn zusammen hat dieses Trio schon mehr als 50 Punkte erzielen können. Gerade Ouderkirk und Brassard sind wie zu erwarten die gefährlichsten Spieler im Team der Oberbayern. Ansonsten gab es auch diesen Sommer keine großartigen Veränderungen beim EC Peiting. Die Islanders sind auch deshalb entsprechend gewarnt, was da für eine eingespielte Mannschaft auf sie zukommt. Mit den bisher gezeigten Leistungen müssen sich die Islanders aber keineswegs verstecken und so werden sie auch mit entsprechend breiter Brust zu Hause in der BPM-Arena voll auf Sieg spielen.

Letzte Woche haben die EV Lindau Islanders noch gehofft, dass es bei Walker Sommer eventuell glimpflich verlaufen ist. Seit Freitag hat man aber die Gewissheit, dass nach nun eingehenden Untersuchungen festgestellt wurde, dass Walker Sommer aufgrund einer Unterkörperverletzung leider bis zu sechs Wochen ausfallen wird.

