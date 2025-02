Der Dynamo-Express rollt wieder zum Dolomitencup

Neumarkt. (PM Dolomitencup) In den Eishockey-Ligen rund um den Planeten herrscht dieser Tage Hochbetrieb, denn die Playoffs stehen unmittelbar bevor.

Dennoch wirft der Dolomitencup in Neumarkt/Südtirol schon jetzt seinen Schatten voraus. Das Datum steht fest, genauso wie der erste, prominente Teilnehmer am Vorbereitungsturnier in Südtirol.

Zum bereits 19. Mal wird in diesem Jahr der Dolomitencup – also eines der namhaftesten Sommer-Vorbereitungsturniere in Europa – über die Bühne gehen. Der Eishockeyklassiker, der seit jeher Teams und Fans aus nah und fern anzieht, steigt vom 15. bis 17. August in der schmucken Würtharena von Neumarkt. Der erste Teilnehmer steht schon fest und ist im schönen Südtiroler Unterland bestens bekannt.

Dynamo Pardubice wird nämlich wieder auf Titeljagd gehen. Der tschechische Traditionsklub nahm 2022 und 2023 jeweils am Dolomitencup teil und hat beide Male den heißbegehrten Pott mit auf die 800 Kilometer lange Rückfahrt nach Ostböhmen genommen. Die Ergebnisse der Finalspiele zeigen, wie dominant Pardubice war: 2022 gewannen die Tschechen gegen die Eisbären Berlin mit 4:1, 2023 gegen den HC Davos mit 5:1. Mit ihrer eisernen Physis räumten sie im eisigen Oval der Würtharena nicht nur die Gegner aus dem Weg, sondern rissen auch die vielen mitgereisten tschechischen Fans von den Sitzen.

Spengler-Cup-Finalist und große Nummer in Tschechien

Nach einer Pause im Sommer 2024 kehren die Tschechen nun also wieder in die Würtharena zurück. Allein ein Blick auf die jüngste Vergangenheit zeigt, dass Pardubice eine riesige Attraktion fürs Turnier ist. Im Dezember 2023 zog das Team um Ex-NHL-Crack Lukas Sedlak ins Finale des weltberühmten Spengler Cups ein, musste sich dort aber dem HC Davos geschlagen geben. Wenige Monate später stand Pardubice auch im Finale der tschechischen Extraliga. Doch in einer dramatischen Serie gegen HC Ocelári Trinec musste sich Dynamo in der zweiten Overtime von Spiel 7 geschlagen geben.

Heuer soll es bei Pardubice mit dem ersten Meistertitel seit 2012 endlich klappen. In der Liga sind die Tschechen derzeit stark unterwegs und liegen auf Platz 2. Fix ist jedenfalls: Mit Dynamo Pardubice wird Mitte August ein echtes europäisches Eishockey-Schwergewicht in Neumarkt zu sehen sein.

Weitere Informationen: www.dolomitencup.com

