Der DSC ist dankbar: Zamm-Hoitn-Aktion zeigt erste Erfolge

Deggendorf. (PM DSC) Nachdem sich das Spendenkonto des Deggendorfer SC langsam füllt und erste Aktionen erfolgreich waren, kann sich der DSC über die nächste positive Nachricht freuen.

Die Stadt Deggendorf unterstützt den Nachwuchs mit einer Beteiligung an den auswärtigen Eiszeiten. Aber: Entwarnung kann noch in keinster Weise gegeben werden.

Der Reihe nach: Nach dem Schaden an der Eisanlage und den damit verbundenen Ausfall- und zusätzlichen Kosten, steckt der DSC seit einigen Wochen in einer existenzbedrohenden Situation. Um diese zu meistern, wurden verschiedene Maßnahmen unter dem Aktionsmotto „Zamm Hoitn“ gestartet. Nachdem durch die Fans und aus einer großen Party beim Globus-Verbrauchermarkt das Spendenkonto bereits mit über 32.000 Euro gefüllt werden konnte, kann sich der DSC jetzt bei der Stadt Deggendorf für eine großzügige Unterstützung bedanken: Einen Teil der Eismieten für den Nachwuchs übernimmt dankenswerterweise die Kommune.

Bei allen bisherigen Unterstützern will sich der Deggendorfer SC herzlich bedanken und gleichzeitig darauf hinweisen, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist, denn auch die aktuell sehr großzügige Unterstützung der Stadt Deggendorf deckt die zusätzlichen Kosten nur zum Teil.

Wichtig bleibt deshalb, weiter an die Unterstützung der Eishockey-Familie zu appellieren. Die nächsten konkreten Möglichkeiten besteht dabei im Rahmen der Vorbereitung bei den Spielen des DSC im Rahmen des Niemeier-Haustechnik-Cups und beim Rivalen aus Passau, wo sich die Organisationen dankeswerterweise bereit erklärt haben, den DSC an den Einnahmen zu beteiligen.

Ebenfalls steht ein Benefiz-Golfturnier Anfang September an, bei dem der DSC mit dem Deggendorfer Golfclub auf zahlreiche Teilnehmer und Unterstützer hofft.