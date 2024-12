Der Deggendorfer SC schlÃ¤gt zurÃ¼ck â€“ 1:3 Erfolg Ã¼ber den EC Peiting

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC hat sich zwei Tage nach der Heimniederlage über die Heilbronner Falken zurückgemeldet.

Vor 1247 Zuschauer bezwangen die Niederbayern den heimischen EC Peiting am Ende verdient mit 1:3.

Der DSC konnte im Duell mit den Oberbayern auf den identischen Kader wie im Duell mit den Heilbronner Falken zurückgreifen. Es fehlten weiterhin die beiden Langzeitverletzten David Stach und Tomas Gulda. Kevin Lengle und Cheftrainer Jiri Ehrenberger fehlten krankheitsbedingt, zudem bekam Raphael Fössinger den Vorzug vor Timo Pielmeier im Tor.

Im ersten Abschnitt entwickelte sich eine intensive Partie, in der beide Teams ihre Chancen hatten. Dennoch dauerte es bis zur 19. Minute bis der erste Treffer fiel. Jaroslav Hafenrichter stahl den Puck von Peitings Lukas Gohlke und netzte ein zum 0:1 Pausenstand.

Im zweiten Drittel ging es zunächst ähnlich weiter, jedoch erarbeiteten sich die Deggendorfer zunehmend Spielanteile und konnten in 36. Minute nachlegen. Benedikt Schopper schickte Antonin Dusek auf die Reise, der alleine vor ECP-Keeper Magg auf 0:2 stellte. Die Hausherren waren nun bedient, etwas zu forsch in ihren Angriffsbemühungen und liefen prompt in den nächsten Konter: Dieses Mal bediente Andreé Hult den davon eilenden Thomas Greilinger, der in der 37. Minute ohne Probleme auf 0:3 stellte.

Im Schlussabschnitt versuchten die Peitinger zwar noch einmal heranzukommen, doch der DSC verwaltete das Ergebnis geschickt. Zwar kamen die Oberbayern in der 59. Minute durch Thomas Heger noch einmal auf 1:3 heran, mehr als Ergebniskosmetik stellte dieser Treffer nicht mehr da.

Der Spielemarathon geht bereits am Montag in die nächste Runde. Zu Gast in der Festung an der Trat sind dann um 20 Uhr die Höchstadt Alligators.

