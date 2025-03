Der Dauer-Patient Augsburger Panther hat wieder Puls, DÃ¼sseldorfer EG steht vor dem Absturz und macht sich bislang keine Gedanken um die DEL2

Augsburg / Düsseldorf. (PM MagentaSport / EM) Die Augsburger Panther gewinnen den Abstiegs-Krimi gegen die Düsseldorfer EG mit 5:1.

Damit haben die Panther es vor dem letzten Spieltag in der eigenen Hand den Klassenerhalt zu schaffen.

Düsseldorf ging im Curt-Frenzel-Stadion in Führung, doch Augsburg drehte das Spiel und setzte sich mit drei Toren im Schlussdrittel durch.

Beide Teams stehen nun mit 48 Punkten gleichauf, doch Augsburg hat mit -51 ein besseres Torverhältnis als Düsseldorf (-65) und damit vor dem letzten Spiel in Iserlohn die besseren Karten im Kampf um den Klassenerhalt. Die DEG steht nun am Freitag daheim gegen Wolfsburg unter Druck, während Augsburg den Ligaverbleib in eigener Hand hat.

Vor dem Spiel in Augsburg äußerte sich DEG-Geschäftsführer Harald Wirtz wirtschaftlichen Zwang, den Klassenerhalt zu schaffen, damit der Sponsorendeal mit Timocom bestehen bleibt. „Fakt ist, dass alle unsere Verträge auf die PENNY DEL ausgerichtet sind. Das heißt, wir machen uns momentan überhaupt keine Gedanken darüber, was passiert, wenn dieser Fall eintritt. Für mich tritt er nicht ein – wir müssen das heute schaffen“, so Wirtz vor dem Spiel.

Im nachfolgenden Clip noch einmal das Statement von Harald Wirtz vor dem Spiel, alle Tore des Spiels, sowie die Statements nach dem Spiel von Augsburgs Luca Tosto, DEG-Stürmer Laurin Braun und Augsburgs Geschäftsführer Maximilian Horber bei MagentaSport.

Stimmen und Tore rund um das Spiel Panther – DEG









Ausgangslage klar

Die Ausgangslage ist vor den beiden letzten und wahrlich alles entscheidenden Spielen klar: Gewinnen die Panther in Iserlohn, dann sind sie gerettet. Verliert Augsburg und die DEG punktet gegen Wolfsburg, das selbst auch noch im Pre-Playoff-Kampf sich befindet, dann ist die DEG doch noch gerettet. Das (+14) klar bessere Torverhältnis für Augsburg dürfte am Freitag für eine Rettung der DEG bei Punktgleichheit nur noch in der grauen Theorie eine Rolle spielen.

Augsburg hat es nun ganz klar in der eigenen Hand, muss sich aber in Iserlohn beweisen, wo die Balver-Zinn-Arena bereits seit Wochen ausverkauft ist. Die Unterstützung durch Fans der Panther ist also am Seilersee überschaubar. Iserlohns Sportdirektor Franz-David Fritzmeier rechnete schon am Dienstagabend nach der knappen Niederlage in Köln am Freitag mit einem hochmotivierten Gegner aus Augsburg. „Wir müssen dann auch wieder von Beginn an absolut bereit sein“, so Fritzmeier. Keine leichte Aufgabe, denn für die Roosters geht es um nichts mehr, als die Ehre und darum sich im Sinne des Sports von den eigenen Fans mit einem Sieg zu verabschieden. Die Sauerländer werden mit oder ohne Sieg eine insgesamt enttäuschende Saison auf dem zwölften Tabellenplatz abschließen.

Panther Trainer/Manager Larry Mitchell erläuterte nach dem Spiel am Mittwoch den Fahrplan für das Match am Seilersee. Nach dem freien Tag am Mittwoch bereitet sich die Mannschaft am Donnerstag incl. Training auf das Spiel vor und tritt die Reise ins Sauerland an

Ab 19:30 Uhr beginnen am Freitagabend alle Spiele des 52. Spieltages in der Penny DEL zeitgleich.

