Der Countdown lÃ¤uft: Das Vorbereitungsprogramm des EHC Waldkraiburg

Waldkraiburg. (PM EHC) Ganze 315 Tage, für einen Eishockeyfan aus Waldkraiburg nicht nur eine gefühlte, sondern eine durchaus reelle Ewigkeit, wird das Fanherz, mit dazugehörigem Menschen, gewartet haben, bis er die Löwen am 10. September 2021 wieder spielen sehen darf.

Der Bayernligist aus der Industriestadt am Inn gibt heute sein Vorbereitungsprogramm bekannt und kann auch mit mindestens einem Kracher aufwarten.

Wie auch aus früheren Spielzeiten bekannt, wird das Eis in der Waldkraiburger Raiffeisen-Arena im Vergleich etwas später aufbereitet, weshalb die ersten beiden Spiele auswärts stattfinden werden. Am 10.09.2021 geht es für die Löwen nach Miesbach zum dort ansässigen TEV. Dies ist gleich ein erster Härtetest, war der TEV in der jüngeren Vergangenheit doch immer einer der Hauptkonkurrenten der Löwen. Zumindest bei diesem Spiel darf man als Fan hoffen, dass, falls man nicht fahren kann oder möchte, das Spiel auch im Internet übertragen wird. Zwei Tage später geht es für die Löwen erneut auf Reisen, weit fahren müssen sie jedoch nicht. In der Autostadt Dingolfing werden die Löwen vom dort ansässigen Landesligisten „Isar Rats“ empfangen.

Am 17.09.2021 kommt dann der Kracher beim ersten Heimspiel der Löwen. Aus dem Allgäu kommen die Indianer aus Memmingen, direkt vom Hühnerberg in die heimische Arena. In der vergangenen Saison knapp an den Play-Off-Spielen vorbei geschrammt, verkauften sich die Indians in der Vorsaison überraschend gut. Mit einem ersten Platz in der Hauptrunde und einem zweiten Platz in der Meisterrunde, sind die Hockeycracks aus der Maustadt ein echter Prüfstein. Am 19.09.2021 dürfen sich die Löwen noch einmal in den Bus setzen. Dann nämlich geht es schnurstracks nach Grafing, wo der EHC Klostersee bereits mit den Kufen scharren wird. Eine Woche später, am 24.09.2021 steht dann das nächste Heimspiel an. Zu Gast wird erneut der TEV Miesbach sein, der sich mit den Löwen als Gegner wohl bereits gut auf die anstehende Liga einstellen möchte.

Einen freien Termin gäbe es noch in dieser Liste. Der 26.09.2021 ist jedoch noch nicht endgültig besetzt. Auf der Webseite des EHC Waldkraiburg, ebenso wie in den sozialen Medien wird es jedoch eine Ankündigung geben, wenn sich an diesem Umstand etwas ändert.

