Der Captain bleibt in Nordhessen: Jake Weidner verlÃ¤ngert

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies und Jake Weidner haben den Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2027 verlÃ¤ngert.

Der 33-jÃ¤hrige Deutsch-Kanadier wird somit seine sechste Saison im Huskies-Trikot bestreiten. Seit 2023 fÃ¼hrt Weidner das Rudel als KapitÃ¤n an. In 257 Spielen scorte der Center 175 Punkte (75 Tore) fÃ¼r den ECK.

Weidner spielte vor seinem Wechsel nach Deutschland fÃ¼r die Cornell University in der US-amerikanischen NCAA. Dort wurde er in der Saison 2016/2017 als KapitÃ¤n seines Teams zum defensivstÃ¤rksten StÃ¼rmer der Liga ausgezeichnet. Ab 2017 lief der StÃ¼rmer vier Jahre lang fÃ¼r die Iserlohn Roosters in der DEL auf. 2021 folgte der Wechsel nach Kassel.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: â€žJake ist ein wahrer KÃ¤mpfer, er lÃ¤sst fÃ¼r das Team alles auf dem Eis. Er ist einer der besten Zwei-Wege-Spieler der DEL2, seine FÃ¤higkeiten am Bullypunkt sind beeindruckend. Als KapitÃ¤n dient er unseren Spielern als Vorbild und Leader, er ist bei den Mitspielern hoch angesehen. Auch abseits des Eises ist Jake ein wichtiger Pfeiler des Vereins und der Huskies-Community, was unter anderem sein jahrelanges Engagement als Pate unseres Kids Clubs unterstreicht. Er reprÃ¤sentiert die Werte des Vereins in hervorragender Art und Weise und ist damit einer unserer absoluten IdentitÃ¤tsspieler!â€œ

Jake Weidner: â€žIch freue mich sehr, noch mindestens ein weiteres Jahr mit dem Husky auf der Brust aufzulaufen!â€œ