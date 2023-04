Der beste Keeper der Liga bleibt! Jan Guryca verlängert in Neuwied

Neuwied. (PM EHC) Bei der Vermeldung dieser Nachricht gab’s am Samstag im Rahmen der Saisonabschlussfeier des EHC „Die Bären“ 2016 reichlich Applaus aus Reihen...

Neuwied. (PM EHC) Bei der Vermeldung dieser Nachricht gab’s am Samstag im Rahmen der Saisonabschlussfeier des EHC „Die Bären“ 2016 reichlich Applaus aus Reihen der Fans: Meister-Torwart Jan Guryca wird auch in der Spielzeit 2023/24 das Neuwieder Trikot tragen.

„Ich habe mich in Neuwied sehr schnell wohl und wertgeschätzt gefühlt“, schildert der ehemalige DEL-Schlussmann. „Die Fans sorgen bei jedem Heimspiel und auch bei so manchem von der Atmosphäre her vielleicht etwas trostlosen Auswärtsspiel für das, was Eishockey für uns Spieler mit ausmacht.“

Guryca stellte sich selbst zwei Fragen, die für ihn vor der Vertragsverlängerung maßgeblich waren: ob er mental und körperlich noch fit genug sei. Die Antworten passten zu seinen überragenden Bilanzen in der abgelaufenen Runde. „Ich habe noch richtig Bock auf Eishockey und fühle mich weiterhin in der entsprechenden Verfassung“, erklärt der 40-Jährige. Mit einem Gegentorschnitt von 1,71 beziehungsweise 1,86 schloss Guryca sowohl die Hauptrunde als auch die Play-offs mit den besten Werten aller Torhüter in der Regionalliga West ab. Gerade in der ersten Saisonhälfte, als sich die Mannschaft noch im Findungsprozess befand, und im Inter-Regio-Cup rettete der Neuzugang von der EG Diez-Limburg den Bären so manchen Sieg.

„Wir werden, wenn sich im Sommer auf dem Transfermarkts nicht total Absurdes ereignet, auch in der nächsten Saison den besten Keeper der Liga haben“, ist sich Carsten Billigmann sicher. Der Manager schätzt „Gury“ nicht nur ob seiner Qualität, den Puck quasi magisch anzuziehen, sondern auch abseits des Eises: „Jan war ein ganz wichtiges Puzzleteil unseres Meistertitels. Er ist trotz seiner Vita mit langen Jahren in der DEL und DEL2 ein auf dem Boden gebliebener, super sympathischer Typ.“

