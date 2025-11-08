Der Bann ist für die Nature Boyz gebrochen

Forst. (PM Nature Boyz) Die Vorzeichen standen für Trainer Robert Kienle wiederum nicht gut, denn im Vorfeld mußten drei Akteure kurzfristig absagen.

Die Gründe waren wie immer Krankheit oder Verletzung. Zudem waren einige privat verhindert. Somit waren 14 Feldspieler und ein Torhüter auf die Reise nach Bad Tölz gegangen. In diesem Aufeinandertreffen zeigten sich die Nature Boyz als kämpferische Einheit und gewann verdient mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2), die ersten drei Punkte waren eingefahren.

In der fairen Partie übernahmen zunächst die Gastgeber die Initiative und bestürmten das von Thomas Zimmermann gehütete Tor. Dieser zeigte eine überaus gute Verfassung und ließ keinen Treffer zu. Die Gäste agierten aus einer verstärkten Abwehr heraus und verließen sich auf Konter. Die Chancen waren nicht so zwingend, sodaß es nach 20 Minuten beim 0:0 blieb.

Im Mittelabschnitt agierten beide Teams sehr aktiv, Thomas Zimmermann ließ bis zur 30. Minute keinen Treffer zu. Dann schlug es in seinem Tor ein, die Führung der Hausherren war nicht zu verhindern. Die Nature Boyz legten jetzt einen Zahn zu und kamen in der 32. Spielminute zum verdienten und schnellen Ausgleich. Bastian Grundner ließ Sofie Disl keine Chance. Das Zuspiel kam von Julian Kraus und Tim Vogl. Jetzt ging es rauf und runter, beide Teams verzeichneten diverse Einschußmöglichkeiten. Das Spiel lebte jetzt von der Spannung, mit dem 1:1 ging es ins letzte Drittel.

Die Nature Boyz kamen mit sehr entschlossener Miene aus der Kabine, der Teamgeist mobilisierte jeden einzelnen Akteur, es präsentierte sich verstärkt die Mannschaft als Kollektiv. Jede Abwehraktion wurde frenetisch gefeiert, die Spieler pushten sich gegenseitig. Der Lohn für dieses Engagement ließ nicht lange auf sich warten, in der 53. Spielminute brachte Lukas Bucher die Scheibe zur 1:2-Führung in die Maschen. Matthäus Lidl und wieder Tim Vogl waren die Assistenten. Die Gastgeber reagierten mit sehr engagierten Angriffen, doch die Forster kämpten um jeden Millimeter. Knapp zwei Minuten vor Schluß nahmen die Gastgeber ihre Torhüterin für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Lukas Bucher war es in der 60. Spielminute mit seinem 2. Treffer in diesem Spiel, die Scheibe per Befreiungsschlag im verwaisten Tor zum 1:3 Endstand unterzubringen. Die Freude war entsprechend groß, endlich die ersten Punkte eingefahren zu haben.

Statistik:

1:0 (29:55) Stöckl (Fischer P., Hermer)

1:1 (31:38) Grundner (Kraus, Vogl)

1:2 (52:44) Bucher (Lidl, Vogl)

1:3 (59:26) Bucher ENG

Strafzeiten:

SC Reichersbeuern 8 Min.

Nature Boyz 12 Min.

Zuschauer: 96

