Der BÃ¤r bleibt ein Hai

Innsbruck. (PM Haie) Lukas Bär wird auch nächste Saison für den HC TIWAG Innsbruck spielen. Der HCI hat den Vertrag mit Luggi verlängert.

An die 400 Pflichtspiele hat Lukas Bär bereits für den HC TIWAG Innsbruck-Die Haie bestritten, und es werden noch einige dazukommen. Der Allrounder hat seinen Vertrag beim HCI verlängert, wird auch in der kommenden Saison für die Haie auflaufen. Obwohl Luggi erst 27 Jahre alt ist darf er, getrost, als Haie-Urgestein bezeichnet werden. Er soll auch in Zukunft ein wichtiger Tiroler Baustein im Team des HCI sein.

Lukas Bär: „Ich freue mich, weiter für Innsbruck spielen zu dürfen. Die letzte Saison war für Spieler, Fans und Verein keine leichte und sehr enttäuschend. Ich bin aber überzeugt davon, dass die nächste Saison sicher eine bessere wird. Wenn wir zusammenhalten, und die positiven Dinge aus dem letzten Jahr, die es auch gegeben hat, mitnehmen. Die Spieler, die letztes Jahr schon da waren, wollen so eine Saison wie die vergangene unbedingt vermeiden, und die neuen Spieler werden frischen Wind in die Mannschaft bringen. Die Motivation ist daher sehr groß. Zusammen mit der Unterstützung der Fans wollen wir heuer wieder um die Playoffs mitspielen.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Jordan Smotherman: „Luggi wird in der nächsten Saison ein wichtiger Bestandteil der Kabine sein. Er lebt vor, wie wichtig es ist, das Haie-Trikot zu tragen, wie stolz er ist, für das Team aufzulaufen. Hier wird er eine wichtige Vorbildfunktion einnehmen. Er ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler auf dem Eis, scheut sich nicht, dorthin zu gehen, wo es weh tut, Schüsse zu blocken und leistet im Unterzahlspiel hervorragende Arbeit. Wenn er konstant körperbetont spielt und zeigt, wie viel ihm die Haie bedeuten, wird ihm der Rest der Mannschaft folgen.“

HC TIWAG Innsbruck Assistant-Coach Florian Pedevilla: „Uns freut es sehr, dass Luggi weiter Bestandteil unseres Teams ist. Er ist in den letzten Jahren eine wichtige Konstante bei den Haien geworden. Luggi zeigt immer herausragenden Einsatz, und ist besonders für neue und junge Spieler Ansprechpartner und Vorbild.“

