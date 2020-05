Der Aufstieg von virtuellem Sport, eSports und iGaming in Deutschland

eSports waren schon vor der Pandemie populär, denn genau wie auch bei anderen Sportarten brauchen die Teilnehmer hier viel Können und Training, um zu...

eSports waren schon vor der Pandemie populär, denn genau wie auch bei anderen Sportarten brauchen die Teilnehmer hier viel Können und Training, um zu den besten der Welt zu gehören.

Bei einigen Turnieren gibt es sogar hohe Preisgelder, so dass sich auch mit dem virtuellen Sport durchaus viel Geld verdienen lässt. Neben Ego-Shootern, sogenannten mmporg-Spielen und weiteren Formaten sind auch Sportsimulationen sowohl bei den Spielern als auch bei den Fans sehr beliebt. Somit können die Zuschauer Eishockey nicht nur mit echten Mannschaften auf dem Spielfeld verfolgen, sondern auch die Wettkämpfe am Computer sind sehr beliebt.

Außerdem findet sich im Online Casino so manches Casino Spiel, bei dem Eishockey im Mittelpunkt steht. Hier kommt es zwar ausschließlich auf das Glück an, ist dieses jedoch im richtigen Moment vorhanden, warten hohe Gewinne.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft ist abgesagt

Die World Championship wurde wegen dem Lockdown abgesagt, was für viele der Fans ein großer Schock gewesen ist. 16 Nationen hatten sich für dieses wichtige Turnier qualifiziert, welches nun nicht stattfinden wird. Für die Profis bedeutet dies in der Tat eine Zwangspause, die Fans müssen jedoch nicht gänzlich auf Eishockey verzichten: Wie oben erwähnt ist es nämlich möglich, auf das Online Casino oder auch entsprechende Online Buchmacher auszuweichen. Hier können Wetten auf eSports und natürlich auch auf weitere Sportarten platziert werden. Bei einem richtigen Tipp wird der vorher angegebene Gewinn dem Nutzerkonto umgehend gutgeschrieben.

Fiktive Wetten beim virtuellen Sport

Im Online Casino gibt es häufig sogenannte virtuelle Sport-Studios. Diese unterscheiden sich von den eSports dadurch, dass hier keine echten Spieler gegeneinander antreten. Stattdessen erfolgt eine Computersimulation von Spielen. Die Chancen der Mannschaften können sich die Nutzer anhand verschiedener Informationen errechnen, welche Mannschaft dann tatsächlich gewinnt, hängt aber auch vom Zufall ab. Auch Eishockey spielt bei diesem Casino Spiel eine Rolle.

Die Fans können selber an der virtuellen Meisterschaft teilnehmen

Als Ersatz für die abgesagte Weltmeisterschaft wurde die IIHF eSports Fan Championship ins Leben gerufen. Gespielt wird auf der Playstation 4 oder der Xbox One. Genau wie bei der echten Weltmeisterschaft gibt es Qualifikationsturniere und eine Hauptrunde, an der 16 Mannschaften teilnehmen werden. Es ist anzunehmen, dass auch auf diesen virtuellen Sport in manchem Online Casino mit Sportwetten-Bereich entsprechende Wetten angeboten werden.

Virtuellen Sport im Livestream verfolgen

Der große Vorteil von Wetten auf eSports ist die Tatsache, dass die Begegnungen in der Regel live im Internet übertragen werden. So können die Fans auf ein Spiel wetten und dieses dann in Echtzeit verfolgen. Das Mitfiebern macht die Sportwette natürlich noch deutlich spannender.

Auch die Livewetten sind sehr beliebt. Diese müssen nicht bereits vor dem Start der Begegnung platziert werden, sondern können auch noch während der laufenden Partie abgegeben werden. Dadurch stehen den Zuschauern natürlich mehr Informationen zur Verfügung, die sie für die Kalkulation der Gewinnwahrscheinlichkeit nutzen können. Dementsprechend ändern sich auch die Quoten bei Livewetten laufend. Wer zum Beispiel eine Livewette beim Eishockey auf die Mannschaft platziert, die grade im Rückstand liegt, kann zum Teil hohe Gewinne erhalten, wenn diese Mannschaft es am Ende doch noch schafft, das Spiel für sich zu entscheiden.