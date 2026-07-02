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ERC Sonthofen BullsTransfer-News

Der Architekt des Sonthofener Angriffsspiels bleibt an Bord: Ondrej Havlicek verlängert beim ERC Sonthofen

2. Juli 20261 Mins read9
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Ondrej Havlicek - © Bettina Brunner 2025
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Sonthofen. (PM ERC) Die Erleichterung und die Vorfreude im Lager des ERC Sonthofen dürften riesig sein, denn der sportliche Eckpfeiler der Mannschaft bleibt den Schwarz-Gelben erhalten.

Wie der Verein bekannt gab, hat Topscorer und Publikumsliebling Ondrej Havlicek seinen Vertrag verlängert. Der tschechische Angreifer gilt seit Jahren als das kreative Herzstück des Sonthofer Offensivspiels und zieht mit seiner enormen Spielintelligenz die Fäden auf dem Eis.

Wie unverzichtbar der 35-Jährige für das Team ist, untermauert ein Blick auf die nackten Zahlen der vergangenen Spielzeit. Bereits in der Hauptrunde stellte Havlicek seine außergewöhnliche Klasse unter Beweis. In 21 absolvierten Partien erzielte er zehn eigene Treffer, glänzte aber vor allem als genialer Vorlagengeber. Unglaubliche 35 Assists gingen auf sein Konto, womit er sich einmal mehr als absolutes Zuspiel-Wunder der Schwarz-Gelben präsentierte. Havlicek verfügt über das seltene Talent, Räume zu sehen, die andere gar nicht wahrnehmen, und setzt seine Mitspieler regelmäßig mit millimetergenauen Pässen in Szene.

Dass der Stürmer auch in den entscheidenden Momenten der Saison kein bisschen nachlässt, bewies er in den darauffolgenden Playoffs. Wenn der Druck steigt, läuft der Publikumsliebling erst recht zur Hochform auf. In den fünf Playoff-Spielen schraubte er seine persönliche Bilanz noch einmal kräftig nach oben: Neun Tore und vier weitere Vorlagen bedeuteten am Ende sensationelle 13 Scorerpunkte in der heißesten Phase des Jahres. Diese kompromisslose Torgefährlichkeit, gepaart mit seinem unglaublichen Auge für den Nebenmann, macht ihn für die gegnerischen Abwehrreihen schlicht unberechenbar. Mit dieser Vertragsverlängerung setzt der ERC Sonthofen ein klares Zeichen für die neue Saison und unterstreicht die eigenen Ambitionen, im Sturm weiterhin voll auf Angriff zu setzen.

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