Der 5. Veteranen-Tag der Eispiraten Crimmitschau – PÃ¶lzig gewinnt die Eispiraten-Dorfchallenge 2024/25

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Am kommenden Heimspieltag der Eispiraten Crimmitschau in der DEL2 steht alles im Zeichen der Anerkennung und des Respekts für unsere Soldaten und Soldatinnen.

In Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher EinsatzVeteranen e.V. feiern die Eispiraten bereits zum 5. Mal den Veteranentag, bisher eine einmalige Aktion durch die Eispiraten im deutschen Profisport.

Unter dem Motto „Danke für deinen Einsatz“ ehren die Eispiraten die mutigen Männer und Frauen der Bundeswehr, die sich für den Frieden und die Sicherheit unseres Landes einsetzen – insbesondere jene, die im Einsatz verwundet wurden oder ihr Leben verloren haben. In diesem Jahr steht das Gedenken besonders im Fokus: 120 Soldaten, die im Einsatz geblieben sind – Gefallen, verunfallt oder durch Suizid.

Die Spieler der Eispiraten tragen zu diesem Anlass besondere Trikots im Camouflage-Design, die exklusiv für diesen Tag angefertigt wurden. Die Flecktarn-Trikots symbolisieren nicht nur die Verbundenheit mit den Soldaten, sondern setzen auch ein starkes Zeichen der Solidarität.

Ein emotionaler Höhepunkt des Tages ist eine Schweigeminute vor dem Spiel, bei der alle Zuschauer gemeinsam der gefallenen Soldaten gedenken. Für einen ganz besonderen Flair im Stadion sorgen Wunderkerzen, die das Gedenken stimmungsvoll unterstreichen.

Die Bundeswehr wird sich ebenfalls mit einem Einsatzfahrzeug im Stadion präsentieren, sodass die Besucher hautnah erleben können, wie sich der Alltag und die Herausforderungen der Soldaten gestalten.

Der Veteranentag der Eispiraten Crimmitschau hat sich in den vergangenen Jahren als eine bedeutsame Veranstaltung etabliert und erhält deutschlandweit großes, positives Feedback. In 2025 wird an diese Erfolge angeknüpft und die Veranstaltung weiter ausgebaut – ein bewegender und wichtiger Tag, der weit über die Grenzen des Eishockeysports hinausstrahlt.

Information zum Bund Deutscher EinsatzVeteranen e.V.

Der Bund Deutscher EinsatzVeteranen e.V. fordert die nachhaltige Sicherung der Versorgung und die Verbesserung der Betreuung für einsatzbelastete Veteranen der Bundeswehr, ist dabei wirtschaftlich unabhängig, politisch ungebunden und bietet zudem keinen Platz für Extremisten. Der Veteranenverband steht zudem für eine Verbesserung der Wertschätzung von EinsatzVeteranen in Politik und Gesellschaft. Das Ziel ist es, dass Menschen, mit dem was sie erlebt haben und immer noch erleben müssen, als Teil ihrer Identität sozial gesichert und integriert leben können.

Pölzig gewinnt die Eispiraten-Dorfchallenge 2024/25

Eispiraten-Dorf-Challenge ist einmal mehr riesiger Erfolg

Die zweite Dorf-Challenge der Eispiraten Crimmitschau, welche in der Hauptrunde der DEL2-Saison 2024/25 durchgeführt und vom langjährigen Sponsor Freiberger Brauhaus unterstützt wurde, war ein riesiger Erfolg! Zahlreiche Besucher konnte der Eishockey-Zweitligist durch diese Aktion über die Saison hinweg zusätzlich zu den Heimspielen im Sahnpark begrüßen. Sieger wurde am Ende das Dorf Pölzig, welches sich im Sommer über eine große Party freuen darf.

Über ein genaues Datum und die weiteren Planungen werden die Eispiraten Crimmitschau noch informieren. Feststeht, dass das Freiberger Brauhaus, langjähriger Partner der Eispiraten, Pölzig mit Bier und weiterem Zubehör ausstattet und auch die Dorfparty unterstützt.

Insgesamt konnten die Eispiraten Crimmitschau durch die Dorf-Challenge zahlreiche Besucher zusätzlich zu den Heimspielen im Stadion begrüßen. Die insgesamt sechs Dörfer mussten über Vorort-Aufgaben, an unterschiedlichen Spieltagen bei einer Eis-Challenge in den Drittelpausen, über Likes im Social Media und über die Anzahl der Dorfbewohner Punkte sammeln. Bei der Endchallenge am vergangenen Freitag konnten die Bürgermeister und Ortsvorsteher schließlich Extrapunkte sammeln. Dabei mussten diese den Puck per Schläger in den Bullykreis schießen. Dafür gab es zusätzlich drei Punkte.

Wie folgt ergibt sich zum Schluss dieses Tabellenbild: Pl. Dorf Vorort-Pkt. Besucher Challenge Video-Likes End-Challenge Pkt. 1. Pölzig 17 507 (11 Pkt) 5/10 (5 Pkt) 1.259 (6 Pkt) 0/9 Pkt 39 2. Niederlungwitz 15 360 (5 Pkt) 6/10 (6 Pkt) 1.103 (5 Pkt) 6/9 Pkt 37 3. Bornshain 15 125 (7 Pkt) 3/10 (3 Pkt) 1.091 (4 Pkt) 6/9 Pkt 35 4. Gösau 18 59 (3 Pkt) 5/10 (5 Pkt) 1.024 (3 Pkt) 3/9 Pkt 32 5. Langenbernsdorf 16 135 (2 Pkt) 5/10 (5 Pkt) 707 (1 Pkt) 3/9 Pkt 27 6. Schönberg 17 167 (4 Pkt) 1/10 (1 Pkt) 850 (2 Pkt) 0/9 Pkt 24

