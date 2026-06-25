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Herforder EVTransfer-News

Dennis Sticha bleibt bei den Ice Dragons

Stürmer geht in seine dritte Herforder Saison

25. Juni 20261 Mins read40
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Dennis Sticha - © Jürgen Feyerabend
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Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Dennis Sticha die nächste Vertragsverlängerung zur kommenden Saison.

Der deutsch-österreichische Stürmer geht somit in seine dritte Spielzeit bei den Ice Dragons.

Die Nummer 7 vom HEV war im vergangenen Jahr überhaupt nicht vom Glück verfolgt. Nach 25 Spielen mit 13 Scorerpunkten bei vier eigenen Treffern sorgte eine Verletzung für das frühzeitige Aus im vergangenen Winter und lange überlegte die medizinische Abteilung gemeinsam mit dem Spieler die Vorgehensweise bei der Behandlung. Trotz seiner Zwangspause blieb Dennis Sticha komplett bei seinem Team, unterstützte wo er nur unterstützen konnte und war somit auch weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der Mannschaft.

„Dennis ist mit seiner Physis wichtig für uns. Er arbeitet sehr gut auf dem Eis, hat einen gefährlichen Schuss und spielt clever. Wir hoffen natürlich, dass er nach seiner unglücklichen Verletzung in der Vorsaison wieder ein besseres Jahr hat und gut durchspielen kann, denn dann wird er für unseren Kader ein wertvoller Baustein. Dennis hat einen sehr positiven Charakter und war trotz seiner langen Verletzungszeit fast immer bei der Mannschaft und hat mitgeholfen, dass wir die PlayOffs erreicht haben“, beschreibt HEV-Chefcoach Henry Thom Herfords Stürmer.

Dennis Sticha schaut inzwischen wieder positiv nach vorne und geht davon aus, dass er fit in die nächste Spielzeit gehen wird: „Ich bin aktuell größtenteils in Herford und habe somit natürlich auch Kontakt zu den Spielern, die aktuell auch hier sind. Ich fühle mich in Ostwestfalen sehr wohl und will den Ice Dragons natürlich wieder auf dem Eis helfen. Unser Ziel sind die PlayOffs und dann sollten wir es aber auch schaffen, dort erfolgreich zu spielen. PlayOffs schreiben oftmals eigene Gesetze und alles ist möglich. Genau dieses Gefühl wollen wir in Herford auch erleben.“

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins und die Ice Dragons-Fans sind sich sicher, dass die kommende Saison für Dennis Sticha wieder deutlich positiver verläuft. Alle wünschen ihm die pünktliche Rückkehr auf das Eis sowie eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Dennis Sticha @ Elite Prospects

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