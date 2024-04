Dennis SchÃ¼tt: VertragsverlÃ¤ngerung oder Neuzugang? Irgendwie beides!

Halle. (PM Saale Bulls) Es war Ende November 2021, als die Saale Bulls mit der Verpflichtung von Dennis Schütt einen Wunschtransfer unter Dach und...

Halle. (PM Saale Bulls) Es war Ende November 2021, als die Saale Bulls mit der Verpflichtung von Dennis Schütt einen Wunschtransfer unter Dach und Fach bringen konnten.

Der zweifache „Verteidiger des Jahres“ wechselte vom Herforder EV in die Händelstadt und machte seinem Ruf als offensivstarker Defender alle Ehre. Mit 19 Punkten (ein Treffer) bei 17 Einsätzen in der Hauptrunde trug er seinen Teil zum Gewinn der Nord-Meisterschaft bei, krankheitsbedingt war er bei den folgenden Playoffs zum Zusehen verdammt.

In der Folgesaison 2022/23 stand der gebürtige Salzgitteraner dann 43-mal für die Bulls in der Oberliga Nord auf dem Eis und sammelte für einen Defender beeindruckende 61 Zähler (sieben Tore). Mit diesem Wert sowie einem Schnitt von 1,42 Punkten pro Spiel avancierte der Rechtsschütze zum offensivstärksten Verteidiger der gesamten Oberliga. Eine unmittelbar vor Beginn der Playoffs zugezogene Trainingsverletzung ließ dann nicht nur erneut den Traum von einem Playoff-Einsatz für den MEC platzen. Auch mit einem eventuellen Karriereende musste sich Schütt auseinandersetzen.

Die vergangenen Monate standen dann ganz im Zeichen der Genesung. Ohne aktiv am Spielbetrieb teilzunehmen, räumten die Saale Bulls ihrer Nummer 58 die Zeit für eine vollständige Gesundung ein – immer verbunden mit dem Wunsch und der Hoffnung, den Defender wieder auf dem Eis begrüßen zu können. Umso größer ist nun die Freude, dass der 32-Jährige vollständig genesen ist, seinen Vertrag verlängert hat und in der kommenden Spielzeit wieder dem Bulls-Kader angehören wird. „Dennis ist in meinen Augen einer der besten deutschen Verteidiger der Oberliga. Uns ist es nicht gelungen, ihn zuletzt eins zu eins zu ersetzen“, so der Sportliche Leiter Kai Schmitz. „Wir freuen uns umso mehr auf seine Rückkehr.“

In der neuen Spielzeit wird Dennis Schütt, der bislang knapp 600-mal in der Oberliga auf dem Eis stand (519 Punkte, 85 Tore), mit seinen eröffnenden Pässen die Offensive in Szene setzen und das vor allem das Überzahlspiel mit seiner Übersicht und Spielverständnis beleben. Die Verantwortlichen heißen Dennis Schütt wieder recht herzlich im Bulls-Kader willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit 2024/25. (Jy)