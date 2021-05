Dennis Palka weiter in blau-weiÃŸ

Weiden. (PM Blue Devils) Die Offensive der Blue Devils Weiden für die Oberliga-Saison 2021/2022 wächst: Der 29-jährige Außenstürmer Dennis Palka wird auch in der...

Weiden. (PM Blue Devils) Die Offensive der Blue Devils Weiden für die Oberliga-Saison 2021/2022 wächst: Der 29-jährige Außenstürmer Dennis Palka wird auch in der kommenden Spielzeit für die Oberpfälzer auf Torejagd gehen.

Palka war vor der abgelaufenen Saison vom Nord-Oberligisten Herner EV nach Weiden gewechselt und konnte in seiner Premierensaison für die Blue Devils in 34 Partien 33 Scorerpunkte verbuchen (12 Tore, 21 Vorlagen). „Ich bin mit meiner Leistung der letzten Saison relativ zufrieden, mit unserem sportlichen Abschneiden aber ganz und gar nicht“, blickt der erfahrene Angreifer zurück. Für die nächste Spielzeit sei das Ziel, „als Team unsere PS auch auf das Eis zu bringen und konstant gute Leistungen zu zeigen. Hoffentlich dürfen in der neuen Saison auch unsere Fans zurück in die Halle, um uns dabei zu unterstützen.“

Ken Latta, der sportliche Leiter der Blue Devils, zeigt sich erfreut über die gelungene Vertragsverlängerung und setzt darauf, dass Palka auch in der neuen Saison mit seiner Erfahrung im höherklassigen Eishockey (u.a. 295 Partien in der DEL2) das Team nach vorne bringt und außerdem „auf und neben dem Eis eine Führungsperson ist“. Auch rein sportlich ist Lattas Erwartungshaltung an den Stürmer klar: „Er weiß, wo das Tor steht. Wenn er weiterhin konstante Leistungen bringt, wird er uns mit seiner Erfahrung auch in der nächsten Saison helfen.“