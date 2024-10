Dennis Miller weiÃŸ beim EHC Freiburg zu Ã¼berzeugen

Der 25-jährige Dennis Miller erhält nach seinem Try-Out bei den Wölfen einen Vertrag bis zum Saisonende. Der junge Rechtsschütze bringt dabei bereits beachtliche Erfahrung...

Der junge Rechtsschütze bringt dabei bereits beachtliche Erfahrung mit. Für die Augsburger Panther absolvierte der flinke Angreifer 56 Spiele in der PENNY DEL, in denen er sechs Scorerpunkte sammelte und auch in der DEL2, unter anderem für die Tölzer Löwen und zuletzt die Krefeld Pinguine steuerte der Offensivspieler 47 Scorerpunkte in 101 Begegnungen bei.

Beim EHC Freiburg konnte Dennis Miller im Rahmen seines Try-Outs in den letzten vier Pflichtspielen vollends überzeugen und mit seinem Tor gegen die Blue Devils Weiden auch bereits seinen ersten Treffer im Wölfe-Trikot bejubeln.

Sportdirektor Peter Salmik: „Dennis hat sich nahtlos in unser Team eingefügt und unsere in ihn gesetzten Erwartungen voll erfüllt. Es ist schön zu sehen, dass er jede Rolle in unserem Team annimmt und umsetzt. Wir freuen uns, dass er bis zum Saisonende ein Teil unseres Kaders bleibt.“

Neu-Wolf Dennis Miller: „Von der ersten Sekunde an habe ich mich in Freiburg unheimlich wohlgefühlt. Vom Team über die Geschäftsstelle bis zu den Fans passt für mich einfach alles hier. Ich freue mich sehr, nun ein fester Bestandteil der Wölfe zu sein und weiter das Trikot des EHC Freiburg tragen zu dürfen“.

Am heutigen Mittwochabend um 19:30 Uhr misst sich das Wolfsrudel in der Echte Helden Arena mit den Dresdner Eislöwen um wichtige Punkte in der DEL2. Am Sonntag kommt es bereits um 17 Uhr im Rahmen des Familientags zum Duell mit den Eispiraten Crimmitschau. Tickets gibt es im Reservix-Onlineshop, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. Übertragen werden alle Wölfe-Spiele über die Plattform „SportdeutschlandTV“.