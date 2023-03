Dennis Lobach hat sich mit starken Leistungen fÃ¼r einen neuen Vertrag bei den Ice Tigers empfohlen

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Dennis Lobach um eine weitere Spielzeit bis zum Ende der PENNY DEL-Saison...

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Dennis Lobach um eine weitere Spielzeit bis zum Ende der PENNY DEL-Saison 2023/24 verlängert.

Der 23-jährige Stürmer geht damit bereits in seine vierte Saison bei den Ice Tigers.

In bislang 145 DEL-Spielen für die Nürnberg Ice Tigers und den EHC Red Bull München hat der gebürtige Schweinfurter zehn Tore erzielt und 17 weitere Treffer vorbereitet. In der zurückliegenden Saison erreichte er mit sechs Toren und zehn Assists neue Karriere-Bestwerte. Lobach war dabei einer von drei Spielern im Nürnberger Kader, die in allen 58 Saisonspielen zum Einsatz kamen.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Aufgrund seiner sehr starken zweiten Saisonhälfte sind wir froh, dass Dennis uns in Nürnberg auch nach seiner Zeit als U23-Spieler erhalten bleibt. Die schwierige U23-Situation hatte auf meiner Seite bei der Kaderplanung zunächst für ein bisschen Unsicherheit gesorgt, die Dennis mit seinen Leistungen eindrucksvoll beseitigen konnte.“

