Dennis König wird in Herford zum Dauerbrenner

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet mit Dennis König die nächste Vertragsverlängerung für die kommende Saison.

Der 26jährige Verteidiger geht somit in seine siebte Eiszeit und weist mit 284 Einsätzen inzwischen die meisten Oberligaspiele im Trikot der Ice Dragons auf.

2020 wechselte Dennis König in seiner ersten Profisaison nach Ostwestfalen und wurde zum Musterbeispiel des Herforder Weges. In seinen sechs Spielzeiten verpasste die Nummer 52 kaum ein Spiel, entwickelte sich vom Youngster zum etablierten Akteur in der HEV-Defensive und ist inzwischen auch aufgrund seiner langen Zeit bei den Ice Dragons ein durchaus wichtiger Ansprechpartner für jüngere oder auch neue Teammitglieder. „Da ich nun schon sehr lange in Herford bin und alles rund um den HEV kenne, spricht man natürlich oft auch mit den jüngeren Spielern. Ich finde aber, dass in unserer Mannschaft jeder von jedem lernt, egal wie lange man bereits da ist oder welche Erfahrung man hat“, so Dennis König. „Für uns war es ein Auf und Ab, wobei wir uns am Ende durch harte Arbeit die PlayOffs verdient haben. Mit meiner eigenen Saison war ich zufrieden und unser Chefcoach Henry Thom hat mir viel Vertrauen geschenkt. Nun wollen wir den nächsten Schritt gehen“, so der Verteidiger weiter.

Immerhin 12 Scorerpunkte sammelte Dennis König und erzielte dabei selbst zwei Tore. Unvergessen sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:3 im PlayOff-Heimspiel gegen Deggendorf, der die imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ mächtig zum Kochen brachte. Henry Thom schaut ebenfalls positiv auf die Entwicklung des Herforder Dauerbrenners: „Dennis ist ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, der alles für das Team tut. Er hat gerade in der abgelaufenen Spielzeit einen guten Schritt gemacht und hat sehr konstant gespielt. Wir freuen uns, dass er weiterhin bei den Ice Dragons bleibt.“

Da Dennis König mittlerweile auch fester Bestandteil im Trainerteam der Young Dragons ist, freuen sich neben den Verantwortlichen und den Fans der Ice Dragons auch viele Nachwuchsakteure, dass er weiterhin in Ostwestfalen bleibt. Alle wünschen ihm eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison.

Ice Dragons geben nächste Abgänge bekannt

Mika Hupach und Timo Sticha verlassen Herford

Eine neue Saison heißt auch immer ein wenig Abschied nehmen. Der Herforder Eishockey Verein gibt mit Mika Hupach und Timo Sticha zwei weitere Abgänge für die kommende Saison bekannt. Beide wechselten 2024 noch als Teenager zu den Ice Dragons und machten schnell positiv auf sich aufmerksam.

Für Mika Hupach war Herford die erste Profistation. Der Verteidiger zeigte bereits früh seine Klasse und gab der HEV-Defensive viel Stabilität. 77 Mal trug er das Ice Dragons-Trikot und holte 12 Scorerpunkte bei 5 Toren. Nach seiner starken Premierensaison 2024/25, erlebte Mika Hupach in seinem zweiten Jahr auch die Schattenseite des Leistungssports und musste aufgrund einer schweren Verletzung die zweite Eiszeit in Herford bereits nach 30 Spielen vorzeitig beenden, wodurch er auch die PlayOffs in der Spielzeit 2025/26 verpasste.

Timo Sticha kam in seiner Herforder Zeit auf insgesamt 91 Spiele und sorgte bei der gegnerischen Defensive immer wieder für Kopfzerbrechen. 47 Scorerpunkte bei 13 eigenen Treffern bewiesen viel Torgefahr des deutsch-österreichischen Stürmers, der zweimal mit den Ice Dragons in den PlayOffs stand.

Der Herforder Eishockey Verein und die ostwestfälischen Ice Dragons-Fans bedanken sich bei Mika Hupach und Timo Sticha für die beiden vergangenen Jahre im HEV-Trikot, wünschen sportlich und privat alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. In der Werrestadt wird man aufmerksam den weiteren Werdegang verfolgen.