Dennis KÃ¶nig bleibt den Ice Dragons treu

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein und Dennis König gehen auch die Saison 23/24 gemeinsam an. Der inzwischen 23jährige geht bereits in seine...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein und Dennis König gehen auch die Saison 23/24 gemeinsam an.

Der inzwischen 23jährige geht bereits in seine vierte Eiszeit bei den Ice Dragons und hat eine sehr positive Entwicklung hinter sich. Im Sommer 2020 wurde er als erster Neuzugang des HEV nach der Oberligazulassung präsentiert. Damals stand Dennis König vor seinem Debut im Senioren- und Profisport, nutzte sein erstes Jahr bei den Ostwestfalen und sammelte viel Eiszeit. In der Folgesaison etablierte er sich im Oberligakader und nahm bereits eine wichtige Rolle in der Herforder Defensive ein. In der gerade abgelaufenen Spielzeit bekam er immer mehr Verantwortung und wuchs im Block neben Kapitän Jonas Gerstung an seiner Aufgabe. Von Verletzungen und Krankheiten verschont, bestritt er in 22/23 sämtliche 56 Meisterschaftsspiele, traf 7 Mal selbst und legte zu weiteren 16 Toren auf, womit er zu den 30 besten Verteidigern der Scorerwertung der Oberliga Nord zählte, obwohl er auch in der kommenden Spielzeit noch zu den U23-Akteuren gehört.

„Der Verein hat in den vergangenen Jahren eine ganz schön große Entwicklung genommen. Ich fühle mich in Herford sehr wohl, habe sehr viel Eiszeit und Vertrauen vom Trainer bekommen und hoffe, dass ich dieses Vertrauen mit viel Verantwortung auch weiterhin erhalte. Das ganz große Ziel, der ganz große Wunsch sind die PlayOffs. Die Fans haben uns sehr unterstützt, standen immer hinter uns und ich hoffe, dass sie uns weiterhin so gut den Rücken stärken und wir gemeinsam die hohen Ziele erreichen“, so Dennis König mit Blick auf die nächste Spielzeit.

Beim Herforder Eishockey Verein ist man froh, dass Dennis König in seine vierte Eiszeit mit den Ice Dragons geht und die Fans werden gespannt sein, wie seine weitere Entwicklung bei den Ostwestfalen sein wird.

2481 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.