Dennis Endras wird Bundestorwarttrainer beim DEB

München. (PM DEB) Dennis Endras wird Bundestorwarttrainer des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB).

Ziel der Zusammenarbeit ist die nachhaltige Förderung von Eishockey-Torhütern in Deutschland, um Talente und bereits ausgebildete Goalies sukzessive an das internationale Niveau und damit auch die Nationalmannschaft heranzuführen.

Im Rahmen dieser Aufgabe wird der ehemalige Nationalspieler für die Torhüterausbildung, Weiterentwicklung von Trainings-Methodiken sowie die Erarbeitung von Übungs-Konzepten und Trainings-Plattformen sein, um Impulse für die Arbeit mit den Torhütern beim DEB und in den jeweiligen Vereinen zu setzen. Die Tätigkeit umfasst insbesondere auch die Vernetzung mit Torhütern und Goalie Coaches, um als zentrale Kontaktperson des DEB zur Verfügung zu stehen. In seiner Funktion wird der 39-Jährige eng mit DEB-Sportdirektor Christian Künast zusammenarbeiten; Dennis Endras bleibt überdies weiterhin Torwarttrainer der Augsburger Panther (PENNY DEL).

Dennis Endras zu seiner Aufgabe: „Zunächst einmal bedanke ich mich beim DEB, das Vertrauen zu erhalten und blicke voller Tatendrang auf die bevorstehenden Aufgaben. Als ehemaliger Goalie liegt es mir natürlich besonders nah, die Entwicklung der Arbeit mit den Torhütern beim DEB und in den Vereinen voranzutreiben. Mir liegt es am Herzen, die Wichtigkeit der gezielten Arbeit mit Torhütern zu verdeutlichen und dafür mit Ideen und als Ratgeber zur Seite zu stehen. Alle aktiven Goalies können bei mir auch ein offenes Ohr erwarten. Aufgrund der spezifischen Anforderungen an Torhüter weiß ich aus eigener Erfahrung, dass es guttut, sich einfach mal auszutauschen. Dafür wird meine Tür offenstehen.“

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Wir freuen uns, mit Dennis einen internationalen erfahrenen Goalie für unsere Entwicklungsarbeit im DEB und mit den Vereinen gewonnen zu haben. Für uns ist es wichtig, die Talentförderung im Goalie-Bereich weiterzuentwickeln und vor allem auch an die Gegebenheiten des modernen Eishockeyspiels auf internationalem Niveau anzupassen. Deshalb war es uns ein besonderes Anliegen, eine dafür verantwortliche Person beim DEB zu installieren, die als zentrale Kontaktperson und Impulsgeber nach außen agiert und mit einem Expertengremium zusammenarbeiten wird. Wir sind uns sicher, dass wir viele Ideen und Konzepte mitbringen werden, um die Torhüter-Ausbildung und die Trainingsarbeit weiter zu stärken. Wir wollen in Zukunft damit auch über eine größere Menge Torhüter verfügen, die für die Nationalmannschaft in Frage kommen. “

Dennis Endras blickt auf eine überaus erfolgreiche Karriere als Aktiver zurück: Für die DEB-Auswahl absolvierte der 39-Jährige insgesamt 95 Länderspiele und nahm an insgesamt sechs Weltmeisterschaften teil. 2010 wurde er als bester Spieler der Heim-WM in Deutschland ausgezeichnet und ins All Star-Team des Turniers gewählt. Im Jahr 2018 gehörte er der erfolgreichen Olympia-Mannschaft an, die Silber bei den Winterspielen in Südkorea gewinnen konnte. In der PENNY DEL kam Endras 615-mal zum Einsatz, mit den Adler Mannheim gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft (2015 und 2019). 2013 wurde er als Torwart des Jahres ausgezeichnet und hält bis heute den Rekord für die meisten DEL-Shutouts. Zum Ende der Saison 2023/24 beendete Endras seine Karriere und schloss sich als Torwarttrainer den Augsburger Panthern an.

