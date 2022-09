Dennis Arnold bleibt am Wurmberg

Braunlage. (PM Falken) Auch in der kommenden Saison können die Harzer Falken auf die Dienste von Dennis Arnold zählen. Der 25- jährige Stürmer hat...

Braunlage. (PM Falken) Auch in der kommenden Saison können die Harzer Falken auf die Dienste von Dennis Arnold zählen.

Der 25- jährige Stürmer hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert.

Dennis Arnold begann das Eishockey spielen in seiner Geburtsstadt Frankfurt am Main. Weiterhin wurde er im Nachwuchs der Kölner Haie ausgebildet. Nach der DNL Zeit wechselte er zu den Hannover Indians in die Oberliga Nord, wo er von 2015 – 2018 auf dem Eis stand. Danach wechselte er, mit einem kleinen Zwischenstopp beim Herner EV, zurück nach Hannover. Dieses Mal schnürte er jedoch die Schlittschuhe für den Nachbarn aus der Wedemark. In der vergangenen Saison konnte Dennis Arnold in 22 Spielen 22 Tore erzielen und 18 weitere Tore vorbereiten.