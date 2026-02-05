Denis Shevyrin über seine Rolle als Kapitän und die nächste Aufgaben – Eispiraten treffen auf Rosenheim und Bad Nauheim

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Am kommenden Wochenende warten auf die Eispiraten Crimmitschau einmal mehr zwei anspruchsvolle Aufgaben.

Am Freitagabend (06.02.2026 – 19.30 Uhr) empfangen die Eispiraten die Starbulls Rosenheim im Sahnpark, ehe am Sonntag (08.02.2026 – 18.30 Uhr) das Auswärtsspiel im Colonel-Knight-Stadion beim EC Bad Nauheim auf dem Programm steht. Tickets für das Heimspiel gegen die Rosenheimer sind weiterhin online sowie an der Abendkasse erhältlich.

Angespannte Personalsituation bleibt bestehen

Personell gehen die Eispiraten unverändert in das Wochenende. Die Situation bleibt damit weiterhin angespannt. Vinny Saponari und Tim Lutz machen zwar gute Fortschritte in ihrer Rehabilitation und absolvierten bereits Einheiten auf dem Eis, stehen jedoch noch nicht zur Verfügung. Weiterhin fehlen Corey Mackin (Oberkörperverletzung), Christian Schneider, Nikolas Biggins (beide Unterkörperverletzung), Mirko Sacher sowie Dominic Walsh, die beide für den Rest der Saison ausfallen.

Auch Unterstützung aus Bremerhaven wird es vorerst nicht geben. Die Fischtown Pinguins kämpfen selbst mit erheblichen Verletzungssorgen und stecken mitten im Rennen um die direkten Playoff-Plätze. Abstellungen während der Olympia-Pause sind daher nicht möglich. Eine Ausnahme bildet Justin Büsing, der nach einer Gehirnerschütterung jedoch aktuell ebenfalls keine Option darstellt.

Am vergangenen Wochenende mussten die Eispiraten zwei Niederlagen gegen Kassel und Weißwasser hinnehmen. Im engen Rennen um die Pre-Playoffs gilt es nun mehr denn je, als eingeschworene Einheit aufzutreten. Gefordert ist dabei nicht nur die Mannschaft, sondern der gesamte Club – gemeinsam mit den Fans soll im Sahnpark wieder eine geschlossene Kraft entstehen, um wichtige Punkte einzufahren.

Starbulls Rosenheim zu Gast im Sahnpark

Mit den Starbulls Rosenheim kommt am Freitag ein echtes Topteam nach Crimmitschau. Die Oberbayern rangieren aktuell auf Tabellenplatz drei und haben mit 77 Punkten aus 41 Spielen beste Aussichten auf die Playoffs. Nach einer knappen 0:1-Niederlage in Regensburg setzten die Starbulls zuletzt ein deutliches Ausrufezeichen und bezwangen die formstarken Bietigheim Steelers mit 6:1 im heimischen ROFA-Stadion – ein klares Statement des Teams von Trainer Jari Pasanen.

In den bisherigen Saisonduellen konnten die Eispiraten einmal auswärts drei Punkte entführen, die letzten beiden Aufeinandertreffen gingen jedoch an die Rosenheimer. Zeit also, die Bilanz wieder auszugleichen – auch wenn es für das Team von Cheftrainer Jussi Tuores ein schweres Unterfangen wird.

Goldhelm und Topscorer der Starbulls ist dabei ein alter Bekannter: Scott Feser kommt bislang auf 15 Tore und 23 Vorlagen und blüht in Rosenheim regelrecht auf. Ihm folgen Verteidiger Shane Hanna mit 33 Punkten sowie Ville Järveläinen, der mit 17 Treffern bester Torschütze seines Teams ist und zuletzt mit der Düsseldorfer EG in Verbindung gebracht wurde. Im Tor ist Oskar Autio längst eine feste Größe, während Christopher Kolarz mehrfach unter Beweis stellte, dass er ein mehr als würdiger Backup des finnischen Schlussmannes ist.

Auswärtsspiel in Bad Nauheim – Neuer Trainer mit Crimmitschauer Vergangenheit

Am Sonntag folgt schließlich das Gastspiel beim EC Bad Nauheim, der aktuell auf Tabellenplatz zwölf rangiert. In dieser Woche stellten die Roten Teufel mit Antti Karhula einen neuen Cheftrainer vor. Der Finne ist in Crimmitschau kein Unbekannter: In der Saison 2006/2007 lief er selbst für den ETC Crimmitschau im Sahnpark auf. Nach der Entlassung von Peter Russell soll Karhula nun das Maximum aus seinem Team herausholen, das im bisherigen Saisonverlauf 48 Punkte sammeln konnte.

Zuletzt gelang Bad Nauheim ein 3:2-Shootout-Erfolg gegen Krefeld, ehe man mit der deutlichen 1:6-Niederlage in Ravensburg einen Dämpfer hinnehmen musste. Zwei der bisherigen direkten Duelle gingen an die Hessen, das letzte Aufeinandertreffen im Sahnpark entschieden jedoch die Eispiraten mit 5:3 für sich – daran will man anknüpfen.

Die Offensivgefahr der Roten Teufel geht vor allem von ihren Importspielern aus. Bester Scorer ist Justin MacPherson mit 34 Punkten, bester Torschütze Jordan Hickmott mit bereits 20 Treffern. Auf dieses Duo wird besonders zu achten sein. Im Tor ist Jerry Kuhn auch im fortgeschrittenen Alter noch immer ein starker Rückhalt – ihn gilt es zu überwinden, um Zählbares aus der Wetterau mitzunehmen.

Denis Shevyrin vor dem Wochenende