„Denis hatte Ã¼ber den Sommer ein paar Hausaufgaben, welche er aber ehrgeizig erledigt hat“ – Denis Pfaffengut komplettiert Meister Ravenburg

Ravensburg. (PM Towerstars) Der Ankündigung, das Meisterteam der vergangenen Saison zusammenhalten zu wollen, haben die Ravensburg Towerstars einen finalen Stempel aufgedrückt.

Auch Verteidiger Denis Pfaffengut wird kommende Saison das Trikot der Oberschwaben tragen, damit ist das Team zur neuen Saison 2023/2024 komplett.

Denis Pfaffengut kam zur Saison 2021/2022 nach Ravensburg, nachdem er zuvor sechs Jahre lang beim ESV Kaufbeuren und damit in seiner Heimatstadt seinen Mann gestanden hatte. In seinen zwei Jahren im Towerstars Team überzeugt der inzwischen 25-Jährige stets durch solide defensive Arbeit und nicht zuletzt durch gesunde körperliche Härte. Mit seinen spielerischen und physischen Eigenschaften wird er auch in der kommenden Saison beim DEL2-Titelverteidiger seine Rolle einnehmen.

„Der Sommer war kurz und ich habe hart trainiert. Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison wieder bei Ravensburg spielen zu dürfen und kann die nächsten Tage kaum erwarten, bis wir wieder aufs Eis dürfen“, betont Denis Pfaffengut. „Ich fiebere schon jetzt dem Moment entgegen, wenn es gemeinsam mit den Fans wieder >>Gemmer aufs Eishockey >> heißt.“

Daniel Heinrizi, Towerstars Geschäftsführer Sport, sagt zur Vertragsverlängerung von Denis Pfaffengut: „Wir freuen uns, dass das Team nun komplett ist. Denis hatte über den Sommer ein paar Hausaufgaben, welche er aber ehrgeizig erledigt hat. Wir sind stolz auf ihn und freuen uns auf die kommende Saison.“

