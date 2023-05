Denis Gulda wird ein Ice Dragon

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet den nächsten Neuzugang für die Saison 23/24. Denis Gulda wechselt von den Saale Bulls Halle und...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein vermeldet den nächsten Neuzugang für die Saison 23/24. Denis Gulda wechselt von den Saale Bulls Halle und wird ab sofort das Trikot der Ice Dragons tragen.

Eine lange Spielzeit liegt hinter dem 29jährigen Offensivspieler und erst jetzt hat er Gelegenheit den Akku wieder aufzufüllen. Bis in das Halbfinale der Oberliga führte der Weg der Saale Bulls und hinter Dennis Gulda liegen 66 Spiele, in denen er insgesamt 11 Tore erzielte und für weitere 14 Treffer auflegte. Auch gegen den HEV war er erfolgreich und steuerte in den Duellen mit den Ostwestfalen zwei Tore und zwei Vorlagen bei.

Dennis Gulda stammt aus einer richtigen Eishockeyfamilie. Vater Peter ist ehemaliger Nationalspieler und nahm mit dem DEB-Team 1994 an der Weltmeisterschaft teil, Bruder Petr ist ebenfalls in der Oberliga Nord (Erfurt) aktiv und Cousin Tomas war DEL2-Spieler bei den Eisbären Regensburg, wechselt nun in die Oberliga Süd zum Deggendorfer SC. In Landshut geboren, machte Dennis Gulda auch dort seine ersten Schritte auf dem Eis. Die ersten Mannschaftsspiele absolvierte er in Duisburg, bevor es nach Tschechien ging, wo er später nicht nur sein Abitur, sondern auch den ersten Einstieg in das Senioren-Eishockey machte. Seit 2013 spielte der Deutsch-Tscheche schließlich in der Oberliga und wechselte nach einer zwischenzeitlichen Rückkehr ins Tschechische Eishockey in der Saison 2020/21 zu den Saale Bulls.

„Der erste Kontakt kam über Justin Schrörs zustande. Ich hatte mich mit ihm unterhalten und er hat mir positiv von Herford berichtet. Ich selbst kenne natürlich bereits die Eishalle aus den Spielen und weiß, dass die Fans ganz nah dran sind. Von der Stadt kenne ich leider noch nichts, aber selbstverständlich hat sich die Kabine bereits rumgesprochen. Ich möchte in Herford gerne Verantwortung übernehmen, hoffe auf mehr Eiszeit, als ich manchmal zuletzt hatte und will mir meine Rolle auf dem Eis für das Team erarbeiten“, gab Dennis Gulda einen Ausblick auf die kommende Spielzeit.

„Dennis war für uns ein Wunschspieler und mir hat sehr gut gefallen, dass er sich ganz schnell für uns und unsere Organisation entschieden hat und sich damit identifiziert . Ich glaube, dass er dem Team eine Menge offensive Qualität bringt und mit viel Motivation seine Rolle annehmen wird“, so Chefcoach Milan Vanek.

Der Herforder Eishockey Verein freut sich mit seinen Fans auf Dennis Gulda und heißt ihn herzlich willkommen in Ostwestfalen.

