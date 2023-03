Denis Fominych will wechseln – FÃ¼nf Jahre Blut, SchweiÃŸ und TrÃ¤nen in GrÃ¼n-WeiÃŸ-Rot!

Herne. (PM HEV) Nach fünf Spielzeiten in Grün-Weiß-Rot wird Denis Fominych in der kommenden Saison eine neue Herausforderung annehmen. Der Stürmer verlässt den Gysenberg...

Der Stürmer verlässt den Gysenberg und wird seine Laufbahn an einem anderen Standort fortsetzen.

Zur Spielzeit 2018/2019 wechselte Fominych von den Moskitos Essen nach Herne und wurde durch seinen Einsatz und seinen Kampfgeist schnell einer der Publikumslieblinge. „Es hat großen Spaß gemacht mit Denis Fominych zusammenzuarbeiten. Sein Kämpferherz war herausragend. Er hat in unserem Trikot unzählige Zweikämpfe geführt“, erinnert sich Jürgen Schubert an die gemeinsame Zeit. „Wir wünschen ihm und seiner Familie privat alles erdenklich Gute und viel Erfolg bei der Fortsetzung seiner Laufbahn bei seinem neuen Verein. Wir freuen uns darauf, wenn Fome irgendwann an den Gysenberg zurückkehren wird“, so der HEV-Geschäftsführer weiter.

„Ich habe hier viele Freundschaften geschlossen, viele nette und aufrichtige Menschen kennengelernt. Herne ist mit absolut ans Herzen gewachsen“, sagt der gebürtige Kasache. In der abgelaufenen Spielzeit agierte Fominych erstmals als Assistant-Captain, was auch seine Wertschätzung beim Herner EV widerspiegelte.

„Ich bin hier als 24-jähriger Junge hergekommen und habe mich zu einem fast 30-jährigen Mann, mit einer wundervollen Ehefrau und bald zwei wundervollen Töchtern, weiterentwickelt. Es war mir immer eine Ehre das Trikot des Herner EV zu tragen“, bedankt sich die Nummer 47 bei allen Trainern, Physiotherapeuten, Mitspielern, Betreuern, Sponsoren, Helfern und den HEV-Fans für fünf wundervolle Jahre.

Bis Freitagabend standen noch Abschluss-Gespräche mit den Spielern des aktuellen Kaders auf dem Plan, Anfang kommender Woche wird der HEV weitere Abgänge bekanntgeben.

