Denis Fominych ist der nÃ¤chste wichtige Baustein!

Herne. (PM HEV) Mit Denis Fominych hat ein weiterer wichtiger Baustein für die Saison 2022/23 seinen Vertrag beim Herner Eissportverein verlängert.

„Er verkörpert alles, was uns im kommenden Spieljahr ausmachen soll. Ich freue mich sehr, dass er Teil der HEV-Familie bleibt“, sagt Danny Albrecht.

Harte Arbeit, Einsatz, Kampfgeist und ein körperliches Spiel gepaart mit einem tollen Schuss – Es gibt viele Dinge, die das Eishockeyspiel von Denis Fominych ausmachen. Der Stürmer geht nun in seine bereits fünfte Saison am Herner Gysenberg. „Er passt perfekt zu unserer Ausrichtung für das kommende Jahr. Er hat sich über die Jahre als Leader entwickelt und ist einer, der den Gegnern unter die Haut geht“, beschreibt der HEV-Coach den 28-jährigen.

Ende der letzten Saison zog sich Fominych einen Innenbandriss zu und musste in den letzten Hauptrundenspielen sowie in der Playoffserie gegen den ECDC Memmingen zuschauen. Mittlerweile ist er aber schon längere Zeit in der Reha und macht gute Fortschritte, so dass er zum Trainingsstart topfit an den Start gehen wird. „Wir werden einen sehr fitten, kampfbetonten und schnellen Denis Fominych erleben, der mit seinem Schuss über 20 Tore schießen wird“, ist sich Danny Albrecht sicher.

„Durch die Unterstützung von Dr. Schwarz, unseren Physiotherapeuten und von unserem Athletik-Coach Johan Merbah werde ich zum Start wieder topfit bin“, unterstreicht auch der in Kasachstan geborene Stürmer. Ab dann will Denis Fominych noch mehr Verantwortung übernehmen als in den letzten Jahren. „Für uns alle wird es sicher ein kleiner Neuanfang. Die Mannschaft wird jünger und schneller. Da will ich als älterer Akteur eine Führungsrolle einnehmen“, sagt er.

„Elementar wichtig wird es sein, dass wir den Fans mit unserer Spielweise Gründe geben, um wieder zahlreich in die Halle zu kommen. Wenn uns dies gelingt, dann bin ich mir sicher, dass der Gysenberg brennen wird“, sagt Fominych, der mittlerweile 186 Mal für die Miners auf dem Eis stand. Der Stürmer kommt dabei auf 56 Tore und 96 Assists.